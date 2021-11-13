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335 bin yıllık çocuk kafatası bulundu

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335 bin yıllık çocuk kafatası bulundu
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Bilim insanları Güney Afrika'nın Rising Star mağarasının derinliklerinde ‘Leti’ adını verdikleri bir çocuğa ait kafatası keşfetti. Çocuğun 335.000 yıl öncesinde yaşadığı tahmin ediliyor. Ayrıca esrarengiz mağarada, 2013 yılından bu yana insan atasının ilk fosilleri olarak kabul edilen yaklaşık 24 kişiye ait kalıntılar bulundu.
GİZEMLİ BİR DURUM
Bilim insanlarına göre bir mağarada tek bir türden bu kadar çok bireyin bulunması gizemli bir durum. İçeri girmenin tek yolu, oluk olarak bilinen 12 metre dikey bir kırılma. Jeologlar ve mağaracılar şimdiye kadar başka bir geçit bulamadı. Leti'nin küçük kafatası, mağara tabanından yaklaşık 80 cm yükseklikte bulundu.
Paleo Anthropology dergisinde yayınlanan makaleye göre, bölge modern ekipmanlarla deneyimli mağaracılar için zar zor gezilebilir durumda. Makalede 240.000 yıldan daha uzun bir süre önce, turuncu beyinli insan atalarının, karanlık, labirent benzeri bir mağaraya kasıtlı olarak girip ölülerini yerleştirdiği belirtiliyor.
 
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