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3 yaşındaki kızını ayının önüne attı

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Özbekistan'da bir hayvanat bahçesinde yaşanan olay görenlerin kanını dondurdu. Bir kadının, 3 yaşındaki kızını ayının önüne attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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3 yaşındaki kızını ayının önüne attı

 

Özbekistan'ın Taşkent şehrindeki hayvanat bahçesinde meydana gelen olayda, çevredeki görgü tanıklarının ifadesine göre bir anne, küçük kızını aşağıdaki ayının önüne attı. Ziyaretçilerin ne olduğunu anlamayarak dehşete düştüğü olay, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.


Hayvanat bahçesinde korkunç olay! 3 yaşındaki kızını ayının önüne attı - Resim: 2

Dailymail'in haberine göre; hayvanat bahçesinde Zuzu olarak adlandırılan ayı, aşağıya düşen küçük kızın yanına yaklaşarak koklamaya başladı. 


Hayvanat bahçesinde korkunç olay! 3 yaşındaki kızını ayının önüne attı - Resim: 3

Daha sonra çocuktan yavaşça uzaklaşan ayı, içeriye giren 6 personel tarafından kafesin iç kısmına doğru yönlendirildi. Böylece personellerden bir tanesi, küçük kızı kucağına alarak dışarı çıkardı.



Hayvanat bahçesinde korkunç olay! 3 yaşındaki kızını ayının önüne attı - Resim: 4

AYININ ÖNÜNE ATTI
Olayla ilgili açıklama yapan hayvanat bahçesinin sözcüsü, "Genç kadın, küçük bir kızı tüm ziyaretçilerin gözü önünde ayının yaşam alanına attı. Sebebinin ne olduğu tamamen belirsizdi. Ziyaretçiler ve personelimiz onu durdurmaya çalışsalar da başarılı olamadılar." dedi.




Hayvanat bahçesinde korkunç olay! 3 yaşındaki kızını ayının önüne attı - Resim: 1
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