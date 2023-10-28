3 bin 38'i çocuk öldü!

İsrail saldırılarında Gazze'de öldürülenlerin sayısı 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326'ya çıktı. 18 bin 967 kişi de yaralandı. İsrail saldırılarında yıkılan binaların altında kalan 940'ı çocuk 1700 kişi kayıp

İsrail-Hamas çatışmaları 22. gününde devam ediyor. Düzenlenen saldırılarda şimdiye dek bin 400 İsrailli, 3 bin 38'i çocuk olmak üzere 7 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Tel Aviv ve Yafa'ya füze saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı

İsrail ise, Hamas İstihbarat Kurulu başkan yardımcısını öldürdüğünü duyurdu. Öldürülen üst düzey komutanın İsrail'e 7 Ekim'de yapılan saldırıyı planlayan yetkililerden biri olduğu belirtildi.

İsrail, ayrıca kara güçlerinin Gazze içindeki Hamas hedeflerine yeni bir saldırı düzenlendiğini de açıkladı. Savaş uçakları ve insansız hava araçlarının destek verdiği operasyonda Hamas'a ait tanksavar füze fırlatma noktaları ile komuta ve kontrol merkezlerinin hedef alındığı açıklandı.

7 BİNİ AŞKIN FİLİSİTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in 21 gündür yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 298 artarak 7 bin 326'ya yükseldi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze kentinde düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Kudra, İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana Gazze'de öldürülenlerin sayısının 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326'ya çıktığını, 18 bin 967 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İsrail'in dünden bu yana 41 katliam gerçekleştirdiğini aktaran Kudra, Gazze'de son 24 saatte 298 kişinin daha öldürüldüğünü belirtti. Kudra, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 772 aileden 5 bin 500 kişiyi öldürdüğünü ifade etti.

İsrail saldırılarında yıkılan binaların altında kalanların olduğunu dile getiren Kudra, 940'ı çocuk 1700 kişi hakkında kayıp bildiriminde bulunulduğunu aktardı.

Kudra, İsrail güçlerinin sağlık hizmetlerini hedef aldığını belirterek, 104 sağlık çalışanının öldürüldüğünü, 25 ambulansın da kullanılamaz hale geldiğini kaydetti. İsrail'in 57 sağlık kuruluşunu hedef aldığını bildiren Kudra, İsrail ordusunun saldırısı veya yakıt yetersizliği nedeniyle 12 hastane ile 32 sağlık ocağının hizmet dışı kaldığına işaret etti.

Diğer taraftan, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309’u asker bin 400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ), Gazze'de enkaz altında henüz kimliği belirlenemeyen yaklaşık bin cesedin tahmin edildiği ve bunların henüz ölü sayısına dahil edilmediğini açıkladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri, Hamas'a karşı savaşın sonraki aşamalarına hazırlık amacıyla, Gazze'ye kara saldırılarının önümüzdeki günlerde süreceğini bildirdi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant "Koşullar uygun olduğunda manevralar başlayacak. kazanacağız çünkü başka seçenek yok." dedi.

