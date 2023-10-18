23 yıl sonra yine aynı acı

İşgal altındaki Filistin topraklarında İsrail'e karşı 2000 yılında patlak veren İkinci İntifada'nın sembol isimlerinden 11 yaşındaki Muhammed'in tüm dünyanın gözleri önünde İsrail askerlerinin açtığı ateşle şehit edilmesinin üzerinden tam 23 yıl geçti.
O vahşet dolu anlar hafızalardaki yerini korurken 11 yaşındaki Muhammed Durra'nın babası Cemal Durra işgalci İsrail askerlerinin katliamı ile aynı acıyı 23 sene sonra tekrar yaşadı. İsrail askeri bu sefer de Cemal Durra’nın kardeşlerini katletti.
İşgal altındaki Filistin topraklarında İsrail’e karşı 2000 yılında patlak veren İkinci İntifada sırasında tüm dünyanın gözleri önünde öldürülen 11 yaşındaki Muhammed Durra’nın babası Cemal Durra, aynı acıyı yeniden yaşadığını ve Muhammed’in öldürüldüğü sahnenin 23 yıldır tekrarlandığını söyledi.
Gazze Şeridi’nin merkezindeki Deyr Belah kentinde bulunan Mescid-i Aksa Şehitleri Camisi’nde bazı aile üyelerini son yolculuğuna uğurlayan Durra, cenaze töreninde konuştu.
İkinci İntifada sırasında oğlu Muhammed’i kolları arasında kaybeden Durra, İsrail’in şimdi de kardeşlerinin evlerini bombaladığını, iki erkek kardeşini, kardeşinin eşini, onların tek kızlarının yanı sıra çoğu çocuk onlarca komşusunu öldürdüğünü dile getirdi.
İşgal güçlerinin çocukları kasten öldürdüğünü vurgulayan Durra, “Her gün çocuklar öldürülüyor. Muhammed’in öldürüldüğü sahne 23 yıldır tekrarlanıyor. Öldürülen her çocuk Muhammed Durra’dır. Muhammed’in kanı halen akıyor” dedi.
İsrail’in Filistin direniş güçleriyle başa çıkamadığını söyleyen Durra, İsrail’in sivilleri Batı’nın silahlarıyla katlettiğini ifade etti.
MUHAMMED DURA OLAYI NEDİR?
Dönemin İsrail Başbakanı Ariel Şaron'un 28 Eylül 2000'de İsrail askerlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'nın avlusuna girmesi İkinci İntifada'nın fitilini ateşledi. 7 Filistinlinin ölmesine ve 250 Filistinli ile 13 İsrail askerinin yaralanmasına yol açan olayların ardından Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde şiddet olayları hızla yayıldı.
Çatışmaların üçüncü gününde, Gazze Şeridi'ndeki Selahaddin Caddesi'nde bir duvarın dibine sığınan Filistinli silahsız bir baba ile 11 yaşındaki oğlunun İsrail askerlerinin doğrudan ateşine maruz kalmaları ve küçük çocuğun babasının kucağında öldürüldüğü anların kameralara yansıması dünya ve bölge kamuoyunda infiale yol açtı.
İkinci İntifada'nın sembol ismi haline gelen Muhammed Durra'nın ölümünün ardından Filistin halkı sokaklara çıkarak gösteriler düzenledi. İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çıkan olaylar, çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden oldu.
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