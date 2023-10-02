2023 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu

Nobel Tıp Ödülü'ne Katalin Karikó ve Drew Weisman, MRNA aşı çalışmaları sebebiyle layık görüldü.

2023 Nobel Tıp Ödülü'nü Macar asıllı Katalin Karikó ve ABD'li Drew Weissman kazandı.

Bilim dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan ödül, İsveç'in Karolinska Enstitüsü Tıp Üniversitesi'nin Nobel Meclisi tarafından veriliyor ve ayrıca 11 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1 milyon dolar) ile birlikte geliyor.

Karolinska Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, "2023 Nobel Tıp Ödülü, Covid-19'a karşı etkili mRNA aşılarının geliştirilmesini sağlayan nükleozit baz modifikasyonlarına ilişkin keşifleri nedeniyle Katalin Karikó ve Drew Weissman'a verildi." denildi.



Bununla birlikte tıp ve fizyoloji alanındaki kalan beş ödül de önümüzdeki günlerde açıklanacak.

NOBEL ÖDÜLLERİ HAKKINDA



İlk kez 1901 yılında İsveçli dinamit mucidi ve iş insanı Alfred Nobel tarafından verilmeye başlanan ödüller, bilim, edebiyat ve barış alanlarındaki başarıların yanı sıra daha sonraki yıllarda ekonomi alanındaki başarılara da veriliyor.



İsveç Kralı, Nobel'in ölüm yıldönümü olan 10 Aralık'ta Stockholm'de düzenlenecek bir törenle ödülleri takdim edecek ve ardından belediye binasında görkemli bir tören yapılacak.



Geçen yılın tıp ödülü, günümüz insanının soyu tükenmiş bir akrabası olan Neandertal'in genomunu dizilemesi ve daha önce bilinmeyen bir insan akrabası olan Denisovalıları keşfetmesi nedeniyle İsveçli Svante Paabo'ya verilmişti.



Geçmişteki diğer kazananlar arasında penisilinin keşfi nedeniyle 1945 ödülünü paylaşan Alexander Fleming ve 1930 yılında insan kan gruplarını keşfeden Karl Landsteiner yer alıyor.