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19 kez ehliyetsiz araç kullanırken yakalandı

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Belçika’da bir kişi 19 kez ehliyetsiz araba kullandı; 18 ay hapis ve ömür boyu araç kullanma yasağı verildi. İsmi açıklanmayan sürücü 700 saat de kamu hizmeti yaptı

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19 kez ehliyetsiz araç kullanırken yakalandı
 
 
 
Belçika'da 19 kez ehliyetsiz araç kullanırken yakalanan kişiye 18 ay hapis cezası verildi ve sürücünün ömür boyu araç kullanması yasaklandı.
Başkent Brüksel yakınındaki Dilbeek bölgesinde 2020'de polis kontrolünde durdurulan sürücünün ehliyetsiz olduğu ve daha önce 18 kez aynı şekilde polise yakalandığı anlaşıldı.
Mahkemeye çıkarılan kişinin cezası uzun yasal sürecin ardından netleşti. Sürücü 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca 8 bin euro para cezası verilen kişi ömür boyu araç kullanmaktan men edildi.
Ehliyetsiz araç kullandığı için daha önce birçok kez mahkemeye çıkarılan kişinin önceki suçlarından dolayı da hapis cezasına çarptırıldığı, ayrıca 700 saat kamu hizmeti yaptığı belirtildi.
Sürücünün avukatının son cezaya yaptığı itiraz ve daha hafif ceza talebi reddedildi. Hakim, önceki cezaların sürücünün yasalara uymasını engellemeye yetmediğini belirterek avukatın talebini geri çevirdi.
 
 
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