18 bira içen domuz, ineklere saldırdı

Avustralya'da bir yaban domuzu, gecenin karanlığında sessizce kamp alanına girdi ve çadırlardan birinin önündeki altılı bira paketlerini çaldı. Domuz, biraları çaldıktan sonra geri döndü ve kamp alanı yakınlarındaki bir inekle mücadeleye girişti

Avustralya'nın batısındaki Port Hedland yakınlarındaki DeGrey River kamp alanı, son günlerin en ilginç kamp hikayelerinden birine ev sahipliği yaptı. Bir domuzun, gecenin bir yarısında kamp alanına sızarak 18 kutu bira çalması ve ardından bir inekle çıkan kavga, bu hikayenin merkezinde.

DOMUZUN CESUR MACERASI

Kamp alanında yaşanan bu olay, görgü tanıklarının anlattıklarına göre oldukça olağanüstüydü. Bir yaban domuzu, gecenin karanlığında sessizce kamp alanına girdi ve çadırlardan birinin önündeki altılı bira paketlerini çaldı. Domuzun bu cesurca hareketi, kamptaki insanları şaşkına çevirdi.

İNEK VE DOMUZ ARASINDAKİ KARŞILAŞMA

Ancak işler burada bitmedi. Domuz, biraları çaldıktan sonra geri döndü ve kamp alanı yakınlarındaki bir ineğe rastladı. İşte o an, inanılmaz bir karşılaşmanın başlangıcıydı. İnek, sarhoş domuzla mücadeleye girişti. Görgü tanıkları, bu sıradışı kavşağı şu sözlerle anlattı:

"Gecenin bir yarısı bir ses duyuldu ve kampçılar el fenerlerini çıkarıp domuzun üzerine tuttu. Domuz çıldırmış gibiydi, tüm çöp torbalarını yağmaladı. Nehir kıyısında kamp yapan başka insanlar da vardı ve onlar, domuzun bir inek tarafından araçlarının etrafında kovalandığını söyledi..."

SWİNO LAKABIYLA ANILDI

Kampçılar, bu olayın ardından domuza "barlarda başkalarının içkilerini çalan" kişilere verilen "Swino" lakabını taktılar. Swino artık bir efsane haline gelmişti.

SWİNO'NUN HAZİN SONU

Ne yazık ki, Swino'nun hikayesi trajik bir şekilde son buldu. Olaydan birkaç hafta sonra, Swino bir aracın altında ezilerek hayatını kaybetti. Ancak bu efsane, yerel yetkililerin ilgisini çekti.

BİR EFSANENİN HATIRASI

Batı Avustralya Ana Yollar Departmanı, Swino'nun hikayesini yaşatmak için parlak bir fikir geliştirdi. Departman Şefi Fionna Findley, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Eğer onun şerefine bir anıt dikebilirsek; altına, insanlara alkollü araç kullanmamalarını hatırlatan bazı önemli gerekçeler de ekleyebiliriz. Bu hem karayolu güvenliği hem de küçük domuzun hatırası adına iyi bir şey olur... Bu nedenle heykel olarak, ayaklarının dibinde boş bira kutuları olan bir domuz düşünüyoruz."

