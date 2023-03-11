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15 yaşında yüksek lisansı bitirdi

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ABD'de yaşayan James Chilimigras henüz 15 yaşında olmasına rağmen yüksek lisansı bitirdi

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15 yaşında yüksek lisansı bitirdi
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ABD, Mississippi eyaletinden James Jimmy Chilimigras ile tanışın. Kendisi 15 yaşında yüksek lisansı bitirdi.
Şimdiyse hukuk okumaya hazırlanan James, “Juris Doctor” derecesini almaya aday olan en genç kişi.
14 yaşındayken hukuk okulu giriş sınavına katılan James, komşu Alabama ve Louisiana eyaletlerinin de en yüksek puanını kazandı.
James Chilimigras, internet üzerinden muhasebe eğitimi aldı. Lisans ve yüksek lisans diplomalarını Western Governors Üniversitesi’nden aldı.
Anne ve baba John ile Erin ise James'in zekasını küçük yaştan fark ettiklerini söyledi.
James 2 yaşındayken düzgün cümle kurabiliyormuş ve 12 yaşında lise diplomasını almış!
 
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