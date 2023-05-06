14 yaşındaki kız, kiralık katil tutup annesini öldürttü

Rusya, 14 yaşındaki kızının tuttuğu 2 kiralık katil tarafından dövülerek ve boğularak öldürülen 38 yaşındaki Anastasia Milosskaya’yı konuşuyor. Genç kızın, annesini öldürtmesinin sebebi ise erkek arkadaşını görmesine izin vermemesi.
Rusya’nın Moskova kentindeki bir çöp konteynerinde 38 yaşındaki Anastasia Milosskaya’nın plastik bir torbaya ve şilteye sarılı cansız bedeni bulundu.
Milosskaya’nın öldürülmeden önce dövülüp sonra da boğulduğunu tespit eden polisler, katillerin Milosskaya’nın 14 yaşındaki kızı ve kızının 15 yaşındaki erkek arkadaşı olduğunu belirledi.
Yerel basının iddiasına göre 14 yaşındaki kız, erkek arkadaşını görmesine izin vermediği annesini öldürmesi için 2 kiralık katil tuttu. Karşılığında 3 bin 650 sterlin ödeme alan katiller, 14 yaşındaki kızın isteğini kabul ederek Milosskaya’yı öldürdü.
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