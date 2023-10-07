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128 yıl gecikmeli cenaze töreni

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ABD'de 128 yıllık bir mumya için cenaze töreni düzenlenecek. Hapiste öldükten sonra mumyalanan "Taş adam Willie'nin gerçek ismi de ilk kez bu törende açıklanacak

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128 yıl gecikmeli cenaze töreni
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ABD'nin Pensilvanya eyaleti, 128 yıl gecikmeli bir cenaze törenine hazırlanıyor.
Bölge halkının "Taş adam Willie" ismini taktığı mumya, bugün yapılacak törenle toprağa verilecek.
"Taş adam Willie" için öncesinde, 100 yıldan fazla süredir sergilendiği Reading şehrinde bir geçit töreni düzenlendi.
Etkinlikler, kentin 275'inci kuruluş yıl dönümünün bir parçasıydı.
Ülkedeki en eski mumyalardan olan Taş adam Willie'nin hırsızlık suçundan girdiği hapiste böbrek yetmezliğinden öldüğü biliniyor.
Mahkum, 19 kasım 1895'te öldüğünde, cenazeleri saklamak için deneysel bir yöntemle morg görevlisince yanlışıkla mumyalandı.
Tutuklandığında yetkililere sahte bir isim verdiğinden akrabalarına da ulaşılamadı.
Mumyalama sürecini izlemek isteyen cenaze evi devletten özel izin alarak, Willie'yi defnetmek yerine sergiye koydu.
Yerel yetkililer, teknoloji ve tarihi belgelerin yardımıyla niyahet mumyanın gerçek kimliğini tespit edebildiklerini söylüyor.
Mumya 7 Ekim'de bölgedeki mezarlığa defnedildiğinde, gerçek ismi ilk kez mezar taşında yer alacak.
 
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