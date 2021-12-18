12 bin pounda alınan Botticelli tablosu 40 milyon euroya açık artırmaya çıkıyor





Ünlü İtalyan rönesans ressamı Sandro Botticelli’ye ait “Kederin Adamı” (The Man of Sorrows) adlı tablonun 2022 Ocak ayında yapılacak bir açık artırmada 40 milyon euro’ya satılması bekleniyor.

1963 yılında çıktığı müzayedede 12 bin eurodan daha düşük bir fiyata satılan tablo eğer tahmin edilen değerden alıcı bulursa, eski sahibine 4000 kat kar getirmiş olacak.

Botticelli’ye ait bir tablo geçtiğimiz ocak ayı sonunda 92 milyon dolara alıcı bularak “2021’de bir müzayedede satılan en pahalı eser” unvanını almıştı.

Hz. İsa’yı betimleyen İtalyan ressama ait Kederin Adamı tablosu yaklaşık 60 yıldır özel bir koleksiyonda tutuluyordu. Eserin 15’inci yüzyıl sonu ya da 16’ıncı yüzyıl başları arasında yapıldığı tahmin ediliyor.

İngiltere’nin başkenti Londra merkezli Sotheby’s Müzayede Evi tarafından 2022 yılı başında açık artırmaya çıkarılacak eserin 40 milyon euronun üzerinde satılması bekleniyor.

Botticelli’nin tablosu hakkında konuşan Sotheby’s Eski Tablolar Departmanı Başkanı Edoardo Roberti, eserin o dönemde sanatçının memleketi olan Flonransa şehrinde etkili olan dini öğeler dalgasını yansıttığını söylüyor.

Edoardo Roberti ressam Botticelli hakkında, “O dönemde Floransa’da sivil bir devrim yaşanıyordu. Bunun yanı sıra Dominikli Rahip Savonarola ve yandaşlarının başını çektiği dini bir akım da vardı. Botticelli bu farklı akımlara kapıldı ve sanat anlayışında çok derin değişikliklere gitti.” diye konuştu.

Roberti, Kederin Adamı tablosunun oldukça nadir bulunan eserler arasında yer aldığını ve yıllarca aynı koleksiyonda kaldığını da sözlerine ekledi. Tablonun 1963’te son çıktığı müzayede sonrası herhangi bir açık artırmaya çıkmadığı biliniyor.

Botticelli’nin “Venüs’ün Doğuşu” gibi çok ünlü eserlerinde görenleri etkilemek amacıyla farklı renkler, ayrıntılar ve etkileyici tasvirler kullandığı biliniyor. Ancak İtaltan sanatçı dini akımlara kapıldıktan sonra sanat tarzını da değiştiriyor.

