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114 yaşını kutlayan Teksaslı kadından uzun yaşam tavsiyesi

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ABD'de yaşayan ve 114'üncü yaşını kutlayan Elizabeth Francis, sağlığını belirli alışkanlıklara borçlu olduğunu söylüyor

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114 yaşını kutlayan Teksaslı kadından uzun yaşam tavsiyesi
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ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan Elizabeth Francis, kısa süre önce 114 yaşını kutladı.
Eyaletin en yaşlı insanı unvanını alan Francis, hiç kanser veya kalp hastalığı geçirmedi.
90 yaşındaki kızıyla Houston kentinde yaşayan Francis, sağlığını belirli alışkanlıklara borçlu olduğunu söylüyor.
25 Temmuz'da 68 yaşındaki torunu Ethel Harrison'ın düzenlediği partide doğumgününü kutlayan ve basına açıklamalarda bulunan Francis, uzun yaşamının sırlarını açıkladı.
Bunlar arasında beslenme alışkanlıkları önemli bir yer kaplıyor. Zira Francis, 114 yıllık ömründe abur cubur yememeye özen gösterdiğini ve her zaman evde yemek yapmaya çalıştığını söylüyor.
Arka bahçesinde kara lahana, havuç ve bamya gibi sebzeler yetiştiren yaşlı kadın, bunları topladıktan hemen sonra eve getirip pişirdiğini ifade etti.
Daily Mail'in aktardığına göre Francis'in bir diğer sırrı da yürüyüş yapmak. Yaşlı kadın 90'larının başına dek her zaman yürüyüşe çıktığını aktarıyor.
20 yıl boyunca bir televizyon kanalının kafeteryasında çalışan yaşlı kadın, uzun ömrünü biraz da iyimserliğine borçlu olduğuna inanıyor. Dindar bir kadın olan Francis, stresle sağlıklı bir ilişki kurmaya çalıştı.
Francis kendisinden tavsiye isteyenlere de, "Aklından geçeni söyle ve dilini tutma" diyor:
Tanrı sana dil verdiyse kullan.
Francis, 115. yaşını da torunu ve kızıyla kutlamayı umuyor.
 
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