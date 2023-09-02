11 tane plastik ördeği yuttu, ameliyatla zor kurtuldu

Şanghay mahallî medyasının haberine nazaran, ismi Liu olarak geçen bayan, bir şeylerin aykırı gittiğini birinci sefer koleksiyonundaki bir kırmızı ördek kaybolduğunda fark etti

İçecek satın alırken ücretsiz oyuncak ördek armağan edilen ve bunları meskendeki koleksiyonuna katan bayan, köpeğinden şüphelenince evcil hayvanını çabucak doktora götürdü.

Ancak tabipler köpeğin midesinin röntgenini çekip kelam konusu oyuncaktan en az beş adedini bulduğunda şok yaşadı.

Liu’nun köpeği daha sonra acil ameliyata alındı ve burada veterinerler altı ördeği daha çıkarmayı başardı; toplamda 11 ördek çıkartıldı.

Pet Educate’e nazaran ister buradaki üzere plastik ördekler ister evcil hayvan dükkanından alınan kolay bir lastik oyuncak olsun, kauçuk yutmak köpekler için son derece tehlikeli olabiliyor.

Bazı durumlarda, kauçuk köpeğinize hiçbir şey yapmasa da, birden fazla vakit boğulmaya yahut sindirim sisteminin tıkanmasına neden olabilir.

Fluent Woof’a nazaran köpekler kauçuğu sindiremez, bu nedenle köpeğinizin malzeme yuttuğundan şüpheleniyorsanız mümkün olan en kısa müddette veterinerinizle irtibata geçmeniz değer taşıyor.

Köpeğinizin yememesi gereken bir şey yuttuğuna dair işaretler ortasında huzursuzluk, nefes nefese kalma, boğulma ve şişkin bir mide yer alır.

Doktorlar, Liu’ya, köpeğinin bu çetin imtihandan sonra hayatta kaldığı için şanslı olduğunu söyledi fakat görünen o ki bulldog bu durumu çoktan atlatmış üzere görünüyor.

Son olarak Liu, Çin toplumsal medya platformu Douyin’de, ayaklarının tabanında kestirirken kendisini görmezden gelen köpeği azarladığı bir görüntü yayınladı.

