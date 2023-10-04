104 yaşındaki kadın skydive (hava dalışı) yapan en yaşlı kişi oldu

Amerikalı Dorothy Hoffner, 104 yaşında skydive (hava dalışı) yapan en yaşlı kişi oldu. Dört bin metreden atlayış yapacağı alana yürüteciyle gelen kadın, "Yaş sadece bir sayıdır" ifadesini kullandı.

ABD'nin Chicago kentinde yaşayan 104 yaşındaki Dorothy Hoffner, skydive (hava dalışı) yapan en yaşlı kişi oldu.

DÖRT BİN METRE YÜKSEKTEN ATLADI

Hoffner, önceki gün dört bin metre yükseklikteki uçaktan paraşütle atladı.

GUINNESS'E GİRECEK

Böylece Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı. Şimdi kaydedilmesi için çalışma yapılacak.

Hoffner'den önce bu rekor 103 yaşındaki Linnéa Ingegärd Larsson'a aitti.

"YAŞ SADECE BİR SAYIDIR"

Yaptığı serbest hava dalışı ile ilgili konuşan Hoffner, "Yaş sadece bir sayıdır" ifadesini kullandı.

Yaşlı kadın, ilk hava dalışını, dört yıl önce, 100 yaşındayken yapmıştı.

Hoffner, atlayışı ile ilgili hislerini, yere indikten sonra "Nefis, harika, daha iyisi olamazdı" sözleriyle dile getirdi.

ATLAYIŞA YÜRÜTECİYLE GELDİ

Hoffner'in atlayışı eylül ayının başları için planlanıyordu ancak üç kez hava muhalafeti nedeniyle ertelendi.

Pazar günü, atlayışı yapacağı yere yürüteciyle gelen Hoffner'in hava dalışı yedi dakika sürdü.

Hoffner şimdi herkesi hava dalışı yapmaya davet etti ve ekledi:

"Şaşırtıcı bir şekilde ekonomik ve çok huzurlu."