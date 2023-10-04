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104 yaşındaki kadın skydive (hava dalışı) yapan en yaşlı kişi oldu

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Amerikalı Dorothy Hoffner, 104 yaşında skydive (hava dalışı) yapan en yaşlı kişi oldu. Dört bin metreden atlayış yapacağı alana yürüteciyle gelen kadın, "Yaş sadece bir sayıdır" ifadesini kullandı.

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104 yaşındaki kadın skydive (hava dalışı) yapan en yaşlı kişi oldu
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ABD'nin Chicago kentinde yaşayan 104 yaşındaki Dorothy Hoffner, skydive (hava dalışı) yapan en yaşlı kişi oldu.104 yaşındaki kadın skydive (hava dalışı) yapan en yaşlı kişi oldu - 2

DÖRT BİN METRE YÜKSEKTEN ATLADI

Hoffner, önceki gün dört bin metre yükseklikteki uçaktan paraşütle atladı.

104 yaşındaki kadın skydive (hava dalışı) yapan en yaşlı kişi oldu - 3

GUINNESS'E GİRECEK

Böylece Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı. Şimdi kaydedilmesi için çalışma yapılacak.


104 yaşındaki kadın skydive (hava dalışı) yapan en yaşlı kişi oldu - 4

Hoffner'den önce bu rekor 103 yaşındaki Linnéa Ingegärd Larsson'a aitti.

104 yaşındaki kadın skydive (hava dalışı) yapan en yaşlı kişi oldu - 5

"YAŞ SADECE BİR SAYIDIR"

Yaptığı serbest hava dalışı ile ilgili konuşan Hoffner, "Yaş sadece bir sayıdır" ifadesini kullandı.

104 yaşındaki kadın skydive (hava dalışı) yapan en yaşlı kişi oldu - 6

Yaşlı kadın, ilk hava dalışını, dört yıl önce, 100 yaşındayken yapmıştı.

104 yaşındaki kadın skydive (hava dalışı) yapan en yaşlı kişi oldu - 7

Hoffner, atlayışı ile ilgili hislerini, yere indikten sonra "Nefis, harika, daha iyisi olamazdı" sözleriyle dile getirdi.

104 yaşındaki kadın skydive (hava dalışı) yapan en yaşlı kişi oldu - 8

ATLAYIŞA YÜRÜTECİYLE GELDİ

Hoffner'in atlayışı eylül ayının başları için planlanıyordu ancak üç kez hava muhalafeti nedeniyle ertelendi.

Pazar günü, atlayışı yapacağı yere yürüteciyle gelen Hoffner'in hava dalışı yedi dakika sürdü.

104 yaşındaki kadın skydive (hava dalışı) yapan en yaşlı kişi oldu - 9

Hoffner şimdi herkesi hava dalışı yapmaya davet etti ve ekledi:

"Şaşırtıcı bir şekilde ekonomik ve çok huzurlu."

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