102 yaşındaki doktor, uzun yaşamın sırlarını açıkladı

102 yaşında, hâlâ çalışıyor ve üç tekerlekli bisikletiyle geziyor... Dr. Gladys McGarey, uzun yaşamın sırrını açıkladı

Kişinin hastalığından çok onu hasta eden etkenlere bakan ve hastanın zihnini, bedenini ve ruhunu gözeten holistik tıbbın annesi olarak görülen 102 yaşındaki Doktor Gladys McGarey, geçtiğimiz günlerde yayınladığı yeni kitabıyla dikkat çekti.Doktor McGarey kaleme aldığı kitapta uzun yaşamın sırlarını açıklıyor. McGarey, American Board of Holistic Medicine’i kurdu ve 60 yılı aşkın bir süredir aile hekimliği yaptı. Altı çocuk annesi, doktor ve yazar olarak çalışmaya devam ediyor. Hatta McGarey, üç tekerlekli bisiklete binmek de dahil olmak üzere her gün hareket etmek için çaba harcıyor. Boş zamanlarında örgü örüyor, sesli kitap dinliyor ve arkadaşlarıyla görüşüyor.Doktor McGarey, bu zinde yaşamın sırrını ise beş madde ile sıralıyor:HAYATINIZIN AMACINI KEŞFEDİNMcGarey, hayatı dolu dolu yaşamak için yapılabilecek en önemli şeylerden birinin yaşama amacını bulmak olduğuna inanıyor. Hatta kitabında da henüz sekiz yaşındayken doktor olması gerektiğini nasıl keşfettiğini anlatıyor.McGarey ebeveynleri ile Hindistan’da büyüdü ve disleksi ile mücadele ettiği için uzun yıllar aptal olduğunu bile düşündü.Ancak henüz küçükken yaşadığı bir olayın tüm hayatını değiştirdiğini anlatıyor. Babasının ağabeylerini ava götürdüğü bir gün o, tıbbi çadırda annesine yardım etmek için kalır. Bu esnada genç bir adam tedavi için yaralı bir fil getirir ve McGayer, annesinin veteriner olmadığı halde hayvanın ayağından bir parça bambu çıkardığını ve tedavi ettiğine şahit olur.O gün annesine yardım etmesi, McGayer’ın doktor olmaya karar vermesini sağlar. 102 yaşındaki doktor yaşam amacını bulmayı şu sözlerle anlatır:“Her birimiz, benzersiz hediyelerimizle bağlantı kurmak için buradayız, hayatta olma arzumuzu harekete geçiren şey bu. Kendi amacımızı bulma süreci bizi canlı tutar.”McGarey ayrıca 10 yıllık bir plana sahip olmanın ve geleceğe bakmanın da son derece önemli olduğunu söylüyor: “10 yıllık bir plan her şeye yer açar. Yaşam gücümüzü harekete geçirmeye yetecek kadar uzak. Yine de bunu başarabilmemiz, üzerimizdeki tozları atabilmemiz ve yeniden plan yapabilmemiz için yeterince yakın.”HER ŞEYDEN DERS ÇIKARINMcGarey, 102 yıllık ömründe kanserle mücadele etmek, kızının ölümü, terk edilmek gibi pek çok zorluklarla da karşılaşmış.46 yıllık kocası ve klinik partneri William McGarey onu başka bir kadın için terk ettiğinde 70 yaşındaymış. Ancak bu üzücü deneyimin, kendi sesini bulmasına yardımcı olduğunu ve kızıyla birlikte yeni bir holistik tıp uygulamasına başlamasını sağlayan büyük bir öğretmen olduğunu söylüyor:O noktaya kadar, söylediğim şeylerde onun desteğine güvenmiştim. Ondan sonra ise, söylediklerimin güçlü ve önemli olduğuna inanmam gerekti. Kendi sesimi gerçekten bulduğumda ona bir mektup yazdım ve bana özgürlüğümü verdiği için teşekkür ettim. Çünkü o zamana kadar sesimin yeterince güçlü olduğunu hissetmiyordum.”İŞE YARAMAYAN ŞEYLERİ BIRAKINMcGarey, işe yaramayan, ona hizmet etmeyen, iyi hissettirmeyen şeyleri veya deneyimleri bırakarak hayatındaki gereksiz stresten kurtulmanın önemli olduğunu söylüyor.Tanıdığı en mutlu ve en sağlıklı insanların hayatlarında yolunda gitmeyen her şeyi bıraktıklarını gözlemlediğini anlatıyor ve bu konuda annesinin çok yol gösterici olduğunu söylüyor:“Bana doğru gelen bir şey fark ettiğimde, onu kabul edip etmemeyi seçebileceğimi bilmenin büyük bir güç kaynağı olduğunun farkındayım. Ve eğer istemediğim bir şeyse, enerjiyi bilinçli olarak geldiği yere geri veririm.”HAREKET EDİNMcGarey, hareket etmeye devam etmenin önemini de vurguluyor. Yürüteç yardımıyla günde 3.800 adımlık bir hedefi olan McGarey, ayrıca üç tekerlekli bisiklete biniyor.“Yapabileceğim, yapmak istediğim şeyleri yapıyorum” diyen McGarey, yapamadıklarına değil, yapabildiklerine odaklandığını söylüyor: “Vücudumuz bizim öğretmenimizdir… Ona dikkat edersek ders alırız.”SİZE İYİ GELENİ BULUNMcGarey günlük bir rutini takip ediyor, ancak yaşamanın herkese uyan tek bir yaklaşımı olduğuna inanmıyor.Sigara ya da alkol kullanmıyor ama ikisine de karşı değil: “Bazı insanlar için şarabın hoş bir şey olduğunu düşünüyorum. Senin için işe yarayan bu olabilir. Birey olarak, kendi bireysel hayatınızı yaşamanız gerekir, böylece sizin için neyin işe yaradığını bulduğunuzda, onu kutsayın, kullanın ve onunla çalışın.”