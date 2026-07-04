FIFA 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu Kolombiya-Gana mücadelesi ile birlikte tamamlandı. Kolombiya'nın karşılaşmayı 1-0 kazanarak İsviçre ile eşleşmesinin ardından dev turnuvada son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

Son 16 turunun açılışında Kanada ile Fas karşı karşıya gdi. Günün bir diğer dikkat çeken mücadelesinde ise Paraguay, Fransa ile kozlarını paylaşacak.

Turun merak edilen eşleşmeleri arasında Brezilya-Norveç, Meksika-İngiltere, Portekiz-İspanya ve ABD-Belçika maçları da yer alıyor.

İşte Dünya Kupası'nda son 16 eşleşmeleri ve turnuva ağacı:

Kanada – Fas: 0 – 3

Fransa - Paraguay | 5 Temmuz Pazar TSİ 00:00

Brezilya - Norveç | 5 Temmuz Pazar TSİ 23:00

İngiltere - Meksika | 6 Temmuz Pazartesi TSİ 03:00

Portekiz - İspanya | 6 Temmuz Pazartesi TSİ 22:00

ABD - Belçika | 7 Temmuz Salı TSİ 03:00

Arjantin - Mısır | 7 Temmuz Salı TSİ 19:00

İsviçre - Kolombiya | 7 Temmuz Salı TSİ 23:00