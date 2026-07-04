2026 FIFA Dünya Kupası (FIFA 2026) son 16 turu mücadelesinde Fas, Kanada'yı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen ilk takım oldu.

Houston Stadyumu'nda oynanan ve TRT 1'den canlı yayınlanan maça baskılı başlayan taraf turnuvanın ev sahiplerinden Kanada oldu. 5. dakikada Ahmed'in soldan yaptığı ortada Fougerolles topu göğsüyle Jonathan David'e indirdi. Bu futbolcunun çaprazdan vuruşunda kaleci Bounou gole izin vermedi.

11. dakikada Kanada bir kez daha tehlikeli geldi. Ahmed'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Oluwaseyi, Halhal'dan sıyrılıp şutunu çekti ancak bu pozisyonda da kaleci Bounou geçit vermedi.

İlk yarıda başka pozisyon olmayınca devre golsüz sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısına etkili başlayan Kuzey Afrika ekibi Fas oldu. 50. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında kazanılan serbest vuruşta Hakimi, ceza yayı üzerindeki Azzedine Ounahi'ye yerden gönderdi. Bu futbolcunun sert şutunda savunmanın arasından geçen meşin yuvarlak, köşeden filelere gitti: 0-1.

82. dakikada Fas farkı 2'ye çıkardı. Talbi'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Brahim Diaz, rakibinden sıyrılıp penaltı noktası üzerindeki Onuahi'ye pasını aktardı. Bu futbolcu gelişine sert vurarak kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 0-2.

Fas, 22. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Ismael Saibari'nin yerine oyuna giren Soufiane Rahimi'nin 90+8'de attığı golle skoru 3-0 yaptı. İkinci golde olduğu gibi bu golde de asisti yapan isim Brahim Diaz oldu.