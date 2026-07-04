Kıbrıslı Türk Yazar Sevil Emirzade, 78 yaşında hayata veda etti.

Çağdaş Kıbrıs Türk tiyatro edebiyatının önemli yazarlarından biri olan Emirzade, Kıbrıs Türk halk kültürüne dikkati çekmek, birçoğu unutulmuş veya unutulmak üzere olan eski gelenek ve göreneklerimizi hatırlamak ve bunları yeni kuşaklara aktararak, eskiyle yeni arasında bir bağ kurmak adına çok önemli edebi çalışmalara imza atmıştı.

Emirzade, BRT’de uzun yıllar radyo ve televizyonda program yapımcısı ve spiker olarak da görev yapmıştı.