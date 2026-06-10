Tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan bugün başlıyor.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı turnuva, bugün Mexico City Stadı'nda başlayacak ve 6 haftalık heyecanın ardından 19 Temmuz Pazar günü, 82 bin 500 kişilik New York New Jersey Stadı'ndaki final maçıyla sona erecek.

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda 16 farklı statta, 4 farklı saat diliminde, toplam 104 maç oynanacak. Karşılaşmaların 78'ine ABD ev sahipliği yapacak.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda 7 milyar dolar gelir elde eden FIFA, bu rakamın 2026'da 11 milyar dolara ulaşmasını bekliyor.

Katılımcı sayısının artmasıyla Yeşil Burun Adaları, Curaçao, Ürdün ve Özbekistan, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

MEXİCO CİTY STADI TARİHE GEÇECEK

Meksika'nın başkentiyle aynı adı taşıyan 83 bin kişi kapasiteli Mexico City Stadı, Dünya Kupası tarihinde 3 kez açılış maçına ev sahipliği yapan ilk stat olarak tarihe geçecek.

Mexico City Stadı'nda daha önce 1970 Dünya Kupası'nın açılışında Meksika-Sovyetler Birliği (0-0), 1986 Dünya Kupası'nın açılışında ise İtalya-Bulgaristan (1-1) maçları oynanmıştı.

Futbol tarihinin efsanelerinden Brezilyalı Pele'nin 1970'te kupayı kaldırdığı, Arjantinli Maradona'nın 1986'da "yüzyılın golü"nü attığı Mexico City Stadı, 2026 Dünya Kupası'nın açılışında Meksika-Güney Afrika maçına ev sahipliği yapacak.

EN BÜYÜĞÜ DALLAS'TA, EN KÜÇÜĞÜ TORONTO'DA

Turnuvada 104 maç, ABD, Meksika ve Kanada'da yer alan toplam 16 statta oynanacak.

16 stat arasında en büyüğü 94 bin kişiyle Dallas Stadı olurken en az kapasiteye sahip stat ise 45 bin kişiyle Toronto'da yer alıyor.

GRUP AŞAMASI İLK MAÇ FİKSTÜRÜ

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasında oynanacak gruplardaki ilk maçların TSİ programı şöyle:

11 Haziran Perşembe:

A Grubu: Meksika - Güney Afrika, Mexico City Stadı, 22.00

12 Haziran Cuma:

A Grubu: Güney Kore - Çekya, Guadalajara Stadı, 05.00

B Grubu: Kanada - Bosna-Hersek, Toronto Stadı, 22.00

13 Haziran Cumartesi:

D Grubu: ABD - Paraguay, Los Angeles Stadı, 04.00

B Grubu: Katar - İsviçre, San Francisco Bay Area Stadı, 22.00

14 Haziran Pazar:

C Grubu: Brezilya - Fas, New York New Jersey Stadı, 01.00

Haiti - İskoçya, Boston Stadı, 04.00

D Grubu: Avustralya - Türkiye, BC Place Vancouver Stadı, 07.00

E Grubu: Almanya - Curaçao, Houston Stadı, 20.00

F Grubu: Hollanda - Japonya, Dallas Stadı, 23.00

15 Haziran Pazartesi:

E Grubu: Fildişi Sahili - Ekvador, Philadelphia Stadı, 02.00

F Grubu: İsveç - Tunus, Monterrey Stadı, 05.00

H Grubu: İspanya - Yeşil Burun Adaları, Atlanta Stadı, 19.00

G Grubu: Belçika - Mısır, Seattle Stadı, 22.00

16 Haziran Salı:

H Grubu: Suudi Arabistan - Uruguay, Miami Stadı, 01.00

G Grubu: İran - Yeni Zelanda, Los Angeles Stadı, 04.00

I Grubu: Fransa - Senegal, New York New Jersey Stadı, 22.00

17 Haziran Çarşamba:

I Grubu: Irak - Norveç, Boston Stadı, 01.00

J Grubu: Arjantin - Cezayir, Kansas City Stadı, 04.00

Avusturya - Ürdün, San Francisco Bay Area Stadı, 07.00

K Grubu: Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Houston Stadı, 20.00

L Grubu: İngiltere - Hırvatistan, Dallas Stadı, 23.00

18 Haziran Perşembe:

L Grubu: Gana - Panama, Toronto Stadı, 02.00

K Grubu: Özbekistan - Kolombiya, Mexico City Stadı, 05.00