Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya'yı konuk etti.
Tüpraş Stadı'nda oynanan maçta taraftar desteğini arkasına alan milli takım, mücadelenin ilk yarısında rakibine karşı baskın bir oyun ortaya koysa da hücumda etkili olamadı.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. A Milliler karşılaşmanın 53. dakikasında Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golle Romanya'yı 1-0 yenerek play-off finaline yükseldi.
Milliler, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Slovakya - Kosova maçının galibiyle 31 Mart'ta deplasmanda karşı karşıya gelecek.
O mücadeleyi kazanan ekip Dünya Kupası'na katılma hakkını elde edecek.