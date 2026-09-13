Stat: Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Şakir Azizoğlu, Emre Çevikdal, Ahmet Atlar

Dumlupınar: Mustafa Erendağ, Yasin, Olcay, Orhan, Arda, Mert Güçlücan(Dk.88 Burak Karabacak), Berk, Wisdom S. Samuel, Osman, Nazım, Christian Robert Minzo

Mesarya: Ercan Samancıoğlu (Dk.7 Mehmet Efe Özer), Emirhan, Çağlar, Abdullah, Yusuf, Uzor Akannoh, Chisom S. Nkobie, Cemal, Boubacar S. Diallo, Furkan (Dk.46 Ahmet Kuşaf), Kutluhan.

Goller: Dk.42 ve 90+3 Wisdom S. Samuel Dk.54 Christian Robert Dk.86 Berk Büyükkal (Dumlupınar) Dk.13 Cemal Ş. Kurt Dk.25 Boubacar S. Diallo (Mesarya)

AKSA Süper Lig’in 1’inci haftasında iki sarı kırmızılı ekip Dumlupınar ile Mesarya karşı karşıya geldi.

Dumlupınar, 2-0 yenik düştüğü karşılaşmayı 4-2 kazanarak önemli bir geri dönüşe imza attı.

Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan maçta gol duellosunu Mesarya açtı.

Mesarya takımı maça iyi başlayarak 13’üncü dakikada Cemal, 25’inci dakikada Boubacar S. Diallo ile bir anda skoru 2-0 yaptı.

Ev sahibi ekip aradığı golü yabancı oyuncusu Wisdom Samuel 42’nci dakikada buldu ve soyunma odasına 2-1 yenik durumda girdi.

İkinci devreye hızlı başlayan Dumlupınar, 54’üncü dakikada Christian Robert’in golüyle skoru 2-2’ye getirdi.

86’ncı dakikada Berk Büyükkal mükemmel bir golle Dumlupınar’ı öne geçiren golü attı.

Karşılaşmanın skorunu belirleyen golü ise 90+3’üncü dakikada Samuel attı.

Geriye düştüğü karşılaşmayı 4-2 kazanan Dumlupınar, ligdeki ilk galibiyetini de almış oldu. Mesarya ise sezonun ilk maçından puan çıkaramadı.

Dumlupınar gelecek hafta Esentepe’nin misafiri olacak, Mesarya ise sahasında Yenicami’yi ağırlayacak.