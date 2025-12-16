Işık yaptığı yazılı açıklamada, gıda güvenliği ve ürün güvenliği ile ilgili yasaların yürürlüğe girdiği 2014 yılından beri tüm sektörlerde kapsamlı olarak uygulamaya konulmadığını ifade ederek, bu nedenle tüketicilerin sağlık tehlikesi ve fahiş fiyatlara karşı korumasız yaşadığını savundu.

KKTC’de büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı görüldüğüne işaret eden Işık, bulaşıcı hastalığın olduğu bölgelerde tüketicilerin sağlığını korumak için karantina ilan eden Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na teşekkür etti.

Işık, “Gıda Güvenliği Yasası” uyarınca büyükbaş hayvan etinin güvenli olup, olmadığının belirlenmesini, üretim, işleme ve dağıtım aşamalarının denetlenmesini, etiket bilgileri ve sağlıkla ilgili uyarı niteliğindeki bilgilerin tüketicilere verilmesini ve tüm büyükbaş hayvan etlerinin toplatılmasını Tarım ve Doğal Kaynakları Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’ndan talep etti.

“Gıda Yasası” kapsamında “Güvenli Gıda” olarak sağlıklı ulaştırıldığı teyit edilen etiket bilgileri tüketiciye verilinceye kadar şap hastalığı görülen büyükbaş hayvan etini Dernek olarak bir ay süre ile boykot kapsamına aldıklarını açıklayan Işık, hükümeti göreve, tüketicileri ise sağlıklarını koruyacak uyarılara uymaya davet etti.

Işık, tüketicilere, piyasadaki bozuk gıda ve kalitesiz ürünler ile ilgili şikayetleri, “www.tuketicilerdernegi.org” web sitesinden iletmeleri çağrısı da yaptı.