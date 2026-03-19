Stat: Mormenekşe Cemal Balses Stadı

Hakemler: Şakir Azizoğlu, Halil Erdem Canaloğlu, Selim Kaynarca

Mormenekşe: Doğuhan, Kadir, Kobina Amoah, Fetin, Cafer, (Barış), Aziz, (Devrim), Sami, (Arda) Cenker, (Mustafa), Emre, Modou Gadj, Daniel Kehinde

Dumlupınar: Mustafa, Berk Güçlücan, Doğukan, Olcay, Yasin, (Erdil), Nazım, Berk Büyükkal, Mahadi Mahrez, (Onur), Mert Güçlücan, Ali, (Kaya), Christian Robert, (Ege)

Goller: 1' Daniel Kehinde, 44' Sami (Mormenekşe), 37' ve 81' Berk Büyükkal, 53' Ali, 55' ve 84' Mert Güçlücan, 60' Christian Robert, ( Dumlupınar)

İbrahim DALOĞLU

AKSA Süper Lig 23. hafta karşılaşmasında Mormenekşe ile Dumlupınar kozlarını Mormenekşe Cemal Balses Stadı'nda paylaştı.

Maça hızlı başlayan ev sahibi henüz daha ilk dakika dolmadan gelişen atakta Daniel Kehinde ile öne geçti 1-0.

Golden sonra oyunu dengeleyen konuk Dumlupınar 37'de kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Berk Büyükkal 'ın attığı golle skoru eşitledi 1-1.

Beraberlik golünden sonra temposunu arttıran Mormenekşe 44'de Sami'nin ceza sahası dışından mükemmel golüyle öne geçti 2-1. Devre bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda Dumlupınar tempolu ve atak futbollarının karşılığını arka arkaya buldukları gollerle aldılar.

Dk. 53'te önce Ali, sonrasında ise Dk. 55'te Mert klas vuruşlarla topu ağlara gönderdiler. Bu gollerle Dumlupınar bir anda 3-2 öne geçti.

Dk. 60 Christian Robert az adamla yakalanan Mormenekşe savunması arasında golü buldu 2-4.

Dk. 81 günün iyilerinden Berk Büyükkal kendi ceza sahası dışından aldığı topla rakip ceza sahasına kadar girdi. Kaleyi gördüğü anda cepheden akıl dolu bir vuruşla topu ağlara gönderdi 2-5.

Dk. 84'te Maçın en iyilerinden biri olan Mert Güçlücan soldan ceza sahasına girdi. Rakibini çalımlarla geçip plase bir vuruşla topu ağlara göndererek maçın skorunu ilan etti 2-6.

Bu sonuçla Dumlupınar 39 puanla yükselişini sürdürürken Mormenekşe 19 puanla tehlikeli bölgede kalmaya devam etti.

