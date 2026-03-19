Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Dimağ Çağıner, Orta Doğu’da devam eden savaşın ve küresel belirsizliklerin turizm sektörüne etkilerine dikkat çekerek, sektörün “tarihin en zorlu bayram dönemlerinden birine” girdiğini söyledi.

KITOB Başkanı Çağıner, yaptığı açıklamada, “Turizm sektörü, yakın coğrafyamızda devam eden savaşın ve küresel belirsizliklerin yarattığı ağır iptal dalgasıyla, tarihinin en zorlu bayram dönemlerinden birine giriyor. Savaşın sektöre faturası, rezervasyon rakamlarındaki sert düşüşle gün yüzüne çıktı.” ifadelerini kullandı.

-“Turizm darboğazda… Sektörün nefes almasını sağlayacak stratejik adımlar atılmalı…”

Çağıner, açıklamasında devamla şunları kaydetti:

“Geçen dönemlerde bayramı tam kapasiteyle karşılayan büyük tesislerde doluluk oranları yüzde 90-100 bandından yüzde 20’ye gerilerken; sektörün can damarı olan küçük ve butik işletmelerde ise yüzde 60-70 seviyelerinden yüzde 5’e kadar düşüş yaşanmıştır. Rezervasyonların büyük tesislerde beşte birine inmesi, küçük işletmelerde ise adeta durma noktasına gelmesi, turizmdeki darboğazı tüm çıplaklığıyla gözler önüne sermektedir.”

“Sektör paydaşlarını acil eylem planı arayışına iten bu tablonun, sadece bir doluluk kaybı değil, turizm ekosistemi için ciddi bir risk sinyalidir” diyen Çağıner, “Konaklama sektörünün içine düştüğü bu sessizlik karşısında, sektörün nefes almasını sağlayacak stratejik adımların atılması artık bir zorunluluk haline gelmiştir.” ifadelerini kullandı.