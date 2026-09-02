Girne açıklarında meydana gelen feribot faciasında hayatını kaybeden Mersin Silifke’den Hüseyin Özdemir’in yürek yakan hikayesi dikkat çekti.

Eşi Şerif Özdemir, kızları Kamuran Ünal, Şengül Şahin ve damadı Hakkı Şahin ile birlikte yakınlarının düğün merasimine katılmak üzere KKTC’ye gelen Hüseyin Özer, dönüşte acı bir facia yaşadı.

Girne açıklarında batan Filo Jet firmasına ait içerisinde 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişinin bulunduğu feribot, su alarak alabora oldu. Özdemir yaşamını yitirirken iki kızı ve damadı kurtuldu.

Ancak eşi Şerif Özdemir ise kazada kayboldu.

Mersin'in Silifke ilçesi Nuru Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Özdemir’in cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından önceki akşam uçakla Çukurova Uluslararası Havalimanı’na oradan da kara yoluyla Silifke Devlet Hastanesi morguna getirildi. Özdemir için Nuru Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Özdemir'in cenazesi, kalınan cenaze namazının ardından yakınlarının göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Kazadan yaralı kurtulan ve cenaze töreninde oldukça bitkin oldukları görülen kızları ile damadını, yakınları teskin etmeye çalıştı.