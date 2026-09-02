Girne-Taşucu seferini yapan FİLOJET isimli yolcu gemisinin alabora olması sonucu meydana gelen kazanın ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Gemi faciasının ardından kendilerinden haber alınamayan 20 kişi için arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Girne Limanı önündeki hareketlilik ise dün de devam ederken, çocukları ve en yakınları kayıp olan acılı ailelerin tepkileri, geçen günlerin ve saatlerin ardından gittikçe artıyor.

Kayıpların yakınları, umutlu bekleyişini dün de sürdürdü ancak faciada yakınlarından haber bekleyen ailelerin öfkesi büyüdü.

Aranan kişiler listesinde bulunan Mehmet Bayhan’ın kardeşi, Girne Limanı önünde isyan etti, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yı kastederek, “O bakan buraya gelecek. Hesap vermeden istifa etmek yok” dedi.

Acılı aile yakını, “Eğer ihmal varsa gereken yapılacak deniyor. İhmal değil, cinayet var. Bu yaşanan cinayettir. Benim abim ölmedi, öldürüldü. Boğulmadı, boğdunuz. Bunu anlayın” ifadelerini kullandı.

Abisi için feryat eden genç, bu konuşmaların ardından askeri birliğin içerisindeki kriz merkezine doğru girmeye çalıştı. Gençle birlikte bazı aile yakınlarının da alana girmeye çalışması üzerine güvenlik güçleri müdahalede bulundu.

Oğlundan haber bekleyen acılı bir baba ise Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'ya sert tepki göstererek, "Neredesin ulaştırma bakanı, utanmaz adam! Bizim burada ciğerimiz yanıyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Liman bölgesine gelen ve birlikte açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Başbakan Ünal Üstel'e de kayıp yakınları, "Ulaştırma Bakanı'nı istiyoruz" şeklinde çıkıştılar.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, liman bölgesine gelerek yürütülen çalışmaları ve kayıp yakınlarının beklediği alanı yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Kayıp yakınlarının daha uygun koşullarda bekleyebilmesi amacıyla bölgede bir çadır alanı hazırlanırken, Bakan Oğuz’un limana gelişi sırasında bazı kayıp yakınları tepkilerini dile getirdi.

Kayıp yakınlarından bir kaçı, Bakan Oğuz’a yönelik olarak “Ulaştırma Bakanı buraya gelsin” diyerek tepkisini ortaya koydu.

İki evladını kaybettiğini belirten acılı bir baba, gözyaşlarına hakim olamayarak yaşananlara tepki gösterdi.

Acılı baba, limanda gözyaşları içerisinde, “"Yönetimde kim varsa duysun bizi. İçim kan ağlıyor. İki evladımı kaybettim. Allah belanızı versin. Allah belanızı versin…" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Çocukların yakını olan bir başka kadın ise, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı'nın önceki gün geminin 2 ay önce Akdeniz Tersanesi'nde "Türk Loydu" tarafından denetlendiği yönündeki açıklamasına işaret ederek, "Bize 2 ay önce yapılan denetimin lütfen raporunu sunsun ya da gelip buraya bize açıklama yapsın." dedi.