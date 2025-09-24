Kuzey Kıbrıs drift sahnesi bu hafta sonu yeniden canlanıyor. Motorsporları tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği Drift NEU Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası 4. Ayağı, 27-28 Eylül tarihlerinde Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü'nde yer alan NEU Event Park’ta düzenlenecek. Türkiye ve yurtdışından gelen seçkin drift pilotlarının katılımıyla gerçekleşecek organizasyonda, iki gün boyunca hem mücadele hem de görsel şölen bir arada yaşanacak.

ULUSLARARASI KATILIM, BÜYÜK REKABET

Şampiyonanın bu ayağına sadece Kuzey Kıbrıs’tan değil, Türkiye ve farklı ülkelerden deneyimli drift sürücüleri de katılacak. Pistteki rekabet, sadece hızla değil, aynı zamanda ustalık, kontrol ve gösteri kabiliyetiyle de belirlenecek. Drift tutkunları için lastik dumanlarının havayı kapladığı, motor seslerinin yankılandığı bir hafta sonu hazırlanıyor.

SIRALAMA TURLARI VE SEMİ-PRO MÜCADELESİ

Etkinlik, 27 Eylül Cumartesi günü başlayacak. İlk olarak pilotlar sıralama turlarında piste çıkacak. Bu turlar, hangi pilotların pazar günü büyük kapışmalarda avantajlı başlayacağını belirleyecek. Günün ilerleyen saatlerinde ise Semi-Pro kategorisinde ikili çıkışlar gerçekleştirilecek. Semi-Pro sürücüler, yeteneklerini sergileyerek üst kategoriye göz kırparken, pistte heyecan dolu anlar yaşatacak.

PRO KATEGORİ VE ÖZEL ŞOVLAR

Şampiyonanın en kritik günü olan 28 Eylül Pazar’da, sahneye bu kez Pro kategori pilotları çıkacak. İkili çıkış formatında yapılacak yarışlarda, lastik dumanları arasında nefes kesen mücadeleler izlenecek. Pro pilotların yüksek hızlarda gerçekleştirdiği kontrollü kaymalar, izleyicilere motorsporlarının en üst düzey heyecanını yaşatacak.

Drift gösterileri, sürpriz performanslar ve pist dışındaki etkinliklerle izleyiciler yalnızca yarış değil, aynı zamanda tam bir motorsporları şöleni yaşayacak.

HAZIRLIKLAR SON SÜRAT DEVAM EDİYOR

Etkinlik öncesinde pistte son düzenlemeler yapılırken, katılımcı ekipler de araçlarını yarışa hazırlamak için yoğun mesai harcıyor. Organizasyon yetkilileri, seyircilerin güvenliği ve etkinlik alanındaki konfor için tüm önlemlerin alındığını belirtiyor.

DRİFT SEVERLER İÇİN KAÇIRILMAYACAK BİR HAFTA SONU

Motorların gürlediği, lastiklerin asfalt üzerinde iz bıraktığı, dumanın gökyüzünü kapladığı bu yarış hafta sonu, hem amatör drift meraklılarına hem de profesyonel motorsporları takipçilerine unutulmaz anlar yaşatacak. Şampiyonanın 4. ayağı, sezonun geri kalanı için de kritik bir dönemeç olacak.

"Hız, duman ve adrenalin dolu bir hafta sonu için geri sayım başladı .NEU Event Park’ta 27-28 Eylül’de drift heyecanını doyasıya yaşamak isteyen herkes için pistin kapıları sonuna kadar açık.