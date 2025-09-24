Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA liglerinde 2. hafta programı açıklandı.
Cuma akşamı Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak Çetinkaya Mormenekşe maçıyla başlayacak olan 2. Hafta Pazartesi akşamı Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanacak Mağusa Türk Gücü – Cihangir karşılaşmasıyla tamamlanacak.
AKSA SÜPER LİG
26 Eylül Cuma (19.00)
Atatürk Stadı:Çetinkaya – Mormenekşe
27 Eylül Cumartesi(16.30)
Erdal Barut Stadı: Esentepe – Lefke
Şht. H. Ruso Stadı: K. Kaymaklı – DTB
M. Hidayet Çağlar Stadı: A. Yeşilova – Karşıyaka
28 Eylül Pazar (16.30)
Gönyeli Stadı: Gönyeli – C. B. Gençlik Gücü
Osman E. Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi – Yenicami
Hasan Onalt Stadı: Mesarya – Dumlupınar
29 Eylül Pazartesi (19.00)
Dr. F. Küçük Stadı: Mağusa T. Gücü – Cihangir
AKSA BİRİNCİ LİG
27 Eylül Cumartesi(16.30)
Cihangir Stadı: Değirmenlik – Binatlı
M. Üçöz Stadı:M. H. Yılmazköy – Maraş
Geçitkale Stadı: S. Geçitkale – K. Karadeniz 61
Üner Berkalp Stadı: Baf Ü. Yurdu – Türk Ocağı
28 Eylül Pazar (16.30)
Cihangir Stadı: Aslanköy – Göçmenköy
Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta – Düzkaya
Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova – DND L. G. Birliği
Şht. H. Ruso Stadı: Hamitköy – A. Kozanköy