Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA liglerinde 2. hafta programı açıklandı.

Cuma akşamı Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak Çetinkaya Mormenekşe maçıyla başlayacak olan 2. Hafta Pazartesi akşamı Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanacak Mağusa Türk Gücü – Cihangir karşılaşmasıyla tamamlanacak.

AKSA SÜPER LİG

26 Eylül Cuma (19.00)

Atatürk Stadı:Çetinkaya – Mormenekşe

27 Eylül Cumartesi(16.30)

Erdal Barut Stadı: Esentepe – Lefke

Şht. H. Ruso Stadı: K. Kaymaklı – DTB

M. Hidayet Çağlar Stadı: A. Yeşilova – Karşıyaka

28 Eylül Pazar (16.30)

Gönyeli Stadı: Gönyeli – C. B. Gençlik Gücü

Osman E. Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi – Yenicami

Hasan Onalt Stadı: Mesarya – Dumlupınar

29 Eylül Pazartesi (19.00)

Dr. F. Küçük Stadı: Mağusa T. Gücü – Cihangir

AKSA BİRİNCİ LİG

27 Eylül Cumartesi(16.30)

Cihangir Stadı: Değirmenlik – Binatlı

M. Üçöz Stadı:M. H. Yılmazköy – Maraş

Geçitkale Stadı: S. Geçitkale – K. Karadeniz 61

Üner Berkalp Stadı: Baf Ü. Yurdu – Türk Ocağı

28 Eylül Pazar (16.30)

Cihangir Stadı: Aslanköy – Göçmenköy

Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta – Düzkaya

Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova – DND L. G. Birliği

GG Futbol Akademisi’nde çocuklara postür analizi yapıldı
GG Futbol Akademisi’nde çocuklara postür analizi yapıldı
İçeriği Görüntüle

Şht. H. Ruso Stadı: Hamitköy – A. Kozanköy