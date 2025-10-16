Drift NEU Racing Team tarafından organize edilen Drift NEU Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası’nda final heyecanı yaşanacak. Drift NEU Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası’nın büyük finali 7 ve 8 Kasım tarihlerinde düzenlenecek. 7 Kasım’da Semi Pro, 8 Kasım’da ise Pro kategorisi finalleriyle adrenalin zirveye çıkacak.

NEU DRİFT CHALLENGE NEFESLERİ KESECEK

NEU Event Park’ta 9 Kasım günü ise dünyanın en iyi pilotlarının katılımıyla Drift NEU Challenge gerçekleştirilecek.

Bu büyük organizasyonda 3 kez KKTC Şampiyonu ve avrupa temsilcimiz Enver Haskasap ve beraberinde KKTC Şampiyonlarımız İbrahim Yücebaş, Celal Bozbeyli, Akay akbil, Celal ve Oktay Erülkü gibi üst seviye pilotlarımız yanında İrlanda Drift Şampiyonu ve Drift Masters pilotlarından Duane McKeever, İrlandalı DriftMasters ve IDC’de yarışan genç yıldız Conor Falvey ve Japonya’dan D1GP, Drift Masters ve IDC’de yarışan Ryusei Akiba, NEU Event Park’ta bizimle birlikte olacaklar. 9 Kasım Pazar günü yapılacak NEU Drift Challenge’te gün boyunca hız, duman ve heyecan dolu heyecan yaşanacak. En hızlı pilotlar, en keskin virajlar ve izleyenleri büyüleyen drift gösterileriyle yılın en büyük mücadelesine renk katacak.