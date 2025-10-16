Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından bu yıl ilk kez organize edilen U17 Elit Lig’de 2025–2026 sezonunun 2. hafta maçları oynanıyor. Genç yeteneklerin sahne aldığı ligde heyecan artıyor.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen U17 Elit Lig, 2025–2026 sezonunun ikinci haftasıyla devam ediyor.

Genç futbolcuların performanslarıyla dikkat çektiği ligde, hafta sonu oynanacak karşılaşmaların programı ve maç hakemleri belli oldu.

U17 Elit Lig – 2. Hafta Programı

17 Ekim Cuma – Saat 16:00

Ş. Hüseyin Ruso Stadı: Küçük Kaymaklı– Çetinkaya TSK(Berk Bağrıkara)

18 Ekim Cumartesi – Saat 11:00

Canbulat Stadı: Mağusa Türk Gücü – Doğan Türk Birliği (Merve Ateş)

Göçmenköy Sentetik Saha: Göçmenköy İYSK – Dumlupınar (Rüya Sakallı)

Şht. Eren Bülbül Stadı: İskele Trabzonspor – Gönyeli SK (Arda Bilgimer)