Girne Amerikan Üniversitesi’nde (GAÜ) Doktora programını başarıyla tamamlayan Hekimoğlu, azmi, disiplini ve örnek kişiliğiyle sporun yanı sıra akademik alanda da fark yarattı.

Uluslararası yarışmalarda elde ettiği derecelerle Türkiye’yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni gururla temsil eden Hekimoğlu, bu kez de bilimsel alandaki başarısıyla genç nesillere ilham kaynağı oldu.

Milli sporcumuz Yiğitcan Hekimoğlu, spordaki azmini akademiye taşıyarak, gelecek nesiller için güçlü bir rol model ve ülkemiz adına büyük bir gurur kaynağı olmaya devam ediyor.