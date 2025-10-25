Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Avrupa Parlamentosu’nun 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’na atıfla yalnızca Kıbrıslı Rumların acılarını merkeze alan bir anıt inşasına yönelik karar tasarısını kabul etmesinin tarafsızlık ilkesine ve tarihsel gerçekliğe aykırı olduğunu belirtti.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Öztürkler, bu kararın Kıbrıs meselesinde Rumların yaptıklarını yücelttiğini, Kıbrıslı Türklerin yaşadığı insani trajedileri ise yok saydığını ifade etti.

1974 öncesinde Kıbrıslı Türklerin yıllarca süren saldırılar, katliamlar ve sistematik ayrımcılıkla karşı karşıya kaldığını belirten Öztürkler, “EOKA terör örgütünün gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda yüzlerce Kıbrıslı Türk hayatını kaybetmiş, binlercesi evlerinden edilmiştir. Bu tarihsel gerçekler, Avrupa Parlamentosu’nun kararında hiçbir şekilde yer bulmamış, Kıbrıs Türk halkının yaşadığı acılar görmezden gelinmiştir.” ifadelerine yer verdi.

- “Kıbrıslı Türk kayıpların ailelerine yönelik büyük bir saygısızlık”

“Kayıp Şahıslar Komitesi (CMP), iki toplumun ortak acılarını insani bir zeminde ele almak üzere kurulmuşken Avrupa Parlamentosu’nun bu kararı, Komite’nin ruhuna ve misyonuna aykırı bir şekilde yalnızca Kıbrıslı Rumların kayıplarını ön plana çıkarmaktadır.” diyen Öztürkler, bu yaklaşımın Komite’nin iki taraflı yapısını zedelediğini ve Kıbrıslı Türk kayıpların ailelerine yönelik büyük bir saygısızlık teşkil ettiğini vurguladı.

Avrupa Parlamentosu’nun 2026 Mali Yılı Taslak Bütçesi’ne bu şekilde siyasi içerikli bir hüküm eklemesinin bütçenin teknik ve tarafsız niteliğini zedeleyerek mali araçların siyasi propaganda amacıyla kullanılmasına izin verdiğini kaydeden Öztürkler, bu durumun Avrupa Birliği’nin temel değerleri olan eşitlik, adalet ve tarafsızlık ilkeleriyle açıkça çeliştiğinin altını çizdi.

- Bu hatalı adımı bir an önce geri almalarını bekliyoruz”

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, bir kez daha ayrımcılığa uğradığımızı üzülerek gözlemliyoruz. Avrupa Parlamentosu’nun bu kararı ve bu tür tek taraflı adımları, Ada’da güven tesisini değil kutuplaşmayı derinleştirmektedir.” ifadelerini kullanan Öztürkler, Avrupa Parlamentosu’nu, Kıbrıs meselesine dair kararlarında daha adil, dengeli ve kapsayıcı bir yaklaşım benimsemeye davet etti, bu hatalı adımı bir an önce geri almalarını beklediklerini dile getirdi.