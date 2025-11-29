Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Hasan Birtan, son yıllarda ani ölümlerin özellikle genç ve orta yaş grubunda dikkat çekici biçimde arttığını belirterek, en büyük risk kaynağının kalp ve damar hastalıkları olduğunu söyledi.

Dr. Birtan, kalp ve damar hastalıklarının çoğu zaman belirti vermeden, sessizce ilerleyebildiğini ve ilk göstergesinin ani ölüm olabildiğine dikkat çekti. Bu tür hastalıkların erken dönemde yakalanmadığı durumlarda trajik sonuçlara yol açabildiğini vurgulayan Birtan, “En etkili silahımız erken kontrol, erken tanı ve zamanında tedavidir” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün genel check-up önerilerini hatırlatan Birtan, düzenli sağlık kontrollerinin hayat kurtarıcı olduğunu belirtti.

Birtan açıklamasında, 40 yaşından önce her 5 yılda bir, 40 yaşından sonra 1 ila 3 yılda bir, 60–65 yaş üstünde ise her yıl düzenli check-up yapılması gerektiğini vurguladı. Dr. Birtan, bilinen bir hastalığı bulunan bireylerin ise durumlarına özgü daha sık ve yakın takip altında olması gerektiğini kaydetti.