Çevre Bilimci Ergün Bey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda su yönetimi ve çevresel tahribata ilişkin dikkat çeken uyarılarda bulundu.

“Kış nasıl geçecek” sorularına cevap veren Ergün Bey, yağışların azalması ve su kaynaklarının tükenmesi konusunda ciddi risklere işaret etti.

Ergün Bey’in açıklaması şöyle:

“Kış nasıl geçecek” diye soruyorsunuz… İçimi dökeyim dedim. Yağmur olsam, ben buraya yağmam… Yıllar önce, daha lisedeyken Türkiye’den gelecek suyun ülkemizdeki su sıkıntısını çözmeyeceğini söylemiştim. Ancak ne acıdır ki hiçbir şey öğrenmedik. Topraklarımızı besleyen ormanlık alanları parsel parsel betonla kaplamaya devam ediyoruz. Gelecek yıllarda artacak sert yağışları tutacak bir planlama yapmadığımız bir yana, dere yataklarını betonluyoruz. Üstelik insanlar bu işe alkış tutuyor. Mantığa bakın: “Su bir an önce denize gitsin, yeter ki birinin villası zarar görmesin.” Türkiye’den gelen suyun yetmeyeceğini anladık ama çözüm üretmek yerine kalan son akiferlerimizi de delik deşik ediyoruz. Oysa bu akiferleri besleyen şeyin tam da yok ettiğimiz ormanlar ve dereler olduğunu bilmiyoruz ya da bilmezden geliyoruz. Bilmenizi isterim ki bu plansızlığın faturası ağır olacak. Doğaya karşı açtığımız savaşın kazananı biz olmayacağız. Saygılarımla.