Demokrat Parti’nin (DP) Lefkoşa, Girne, Tatlısu, Çatalköy–Esentepe, Erenköy–Karpaz, Değirmenlik–Akıncılar, Geçitkale–Serdarlı, Mesarya ve Yeniboğaziçi belediyelerinde kendi adaylarıyla seçime gireceği bildirildi.

DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar’ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, DP Parti Meclisi, yaklaşan yerel yönetim seçimlerine ilişkin aday çıkarma ve aday destekleme stratejisini görüşerek karara bağladı.



Açıklamada, DP’nin, Lefke, Güzelyurt, Lapta–Alsancak–Çamlıbel, Beyarmudu, Dikmen ve Mehmetçik–Büyükkonuk belediyelerindeyse bağımsız adayları destekleyeceği açıklandı.



Gönyeli–Alayköy ve İskele belediyelerinde mevcut adayların desteklenmesi kararlaştırılırken, Gazimağusa Belediye Başkanlığı seçiminde UBP adayı Koral Bozkurt’un desteklenmesine karar verildi.



Açıklamada, “Adaylarımızı ve destekleyeceğimiz isimleri belirlerken, liyakat, dürüstlük, toplumsal karşılık, hizmet üretme kapasitesi ve bölge halkının beklentileri temel ölçütlerimiz olmuştur. Partimiz, 18 belediyenin tamamında sorumluluk üstlenecek, kendi adaylarıyla veya destekleyeceği isimlerle seçim sürecinde güçlü ve etkin biçimde yer alacaktır. Hedefimiz, şehirlerimizi ve beldelerimizi ortak akılla yöneten, kaynakları doğru kullanan, şeffaf, hesap verebilir ve insan odaklı bir yerel yönetim anlayışını ülkemizin her bölgesinde hâkim kılmaktır.” ifadelerine yer verildi.

Adaylar ve desteklenecek isimlere ilişkin ayrıntılı açıklamaların, seçim takvimi doğrultusunda kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.