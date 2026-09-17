Gençlik Federasyonu Fon ve Projeler Sekreteri Sıla Birdal, gençliği bölmek yerine ortak zemini güçlendirmek gerektiğini vurguladı.

Gençlik Federasyonu adına yazılı açıklama yapan Birdal, çatı örgüt olarak tanınan federasyonun Kıbrıs Türk gençliğinin yasal temsilcisi sıfatıyla görevlendirildiğini anımsattı.

Açıklamasında "Söz Gençte" organizasyonuna işaret eden Birdal, burada yer alan bazı kurumların Federasyon üyeliğine davet edildiğini; üyelik, temsiliyet, tüzük değişikliği ve görev paylaşımı konusunda görüşmeler de yapıldığını belirtti.

Tüzük değişikliği taleplerinin tamamının kabul edildiğine ve üyelik konusunda prensipte uzlaşıldığına işaret eden Birdal, “Bütün bunlardan sonra aynı kurumların federasyonun varlığını anmaksızın yeni bir ‘çatı gençlik yapısı’ ihtiyacından söz etmesi ciddi bir kurumsal tutarsızlıktır.” dedi.

Eleştirilerinin “Söz Gençte” etkinliğine olmadığını da söyleyen Sıla Birdal, ilk etkinliğin ardından organizasyon sözcüsü ve moderatöre tebriklerini ilettiklerini ancak ne Devlet Gençlik Çalışmaları Üst Kurulu’na ne de Gençlik Federasyonu’na kurumsal ziyaret veya resmî davet yapılmadığını savundu.

-“İtirazımız yapılan gençlik çalışmasına değil”

“İtirazımız yapılan gençlik çalışmasına değil; mevcut kurumsal hafızanın dışarıda bırakılmasınadır." diyen Birdal, mevcut mekanizmaların işlevlerinin yeni keşfedilmiş ihtiyaçlar gibi sunulduğunu söyleyerek, bunu eleştirdi.

Belirli örgütleri temsil etmekle bütün Kıbrıs Türk gençliği adına konuşmanın aynı şey olmadığını belirten Sıla Birdal, “Temsiliyet, kişisel veya atanmış sıfatlardan değil; temsil edilenlerin demokratik ve kurumsal iradesinden doğmalıdır.” dedi.

“Federasyon sizi istemiyor” veya “orada size yer yok” şeklinde telkinlerle ayrı yapılanmaların teşvik edildiğini de savunarak bunları kaygıyla takip ettiklerini söyleyen Sıla Birdal, federasyonun 35 yaş altındaki bütün gençlere ve şartları taşıyan gençlik örgütlerine açık olduğunu vurguladı.

Birdal, gençliği "alternatif" kamplara ayırmaya yönelik girişimler yapıldığını da savunarak, buna kimlerin öncülük ettiğini, kimlerin sessiz kaldığını bildiklerini söyledi.

Bir gençlik yapısının meşruiyetinin salonundaki siyasetçilerden değil; demokratik işleyişten, temsil edilen tabandan, kurumsal süreklilikten doğduğunu vurgulayan Sıla Birdal, Gençlik Federasyonu’nun herhangi bir gençlik veya öğrenci örgütünün sesini kısmayı değil büyütmeyi görev bildiğini söyledi.

Birdal, “Gaile gerçekten gençlik menfaati ise; kapsayıcılık, dayanışma ve emeğe saygı yalnızca kapalı kapılar ardında değil, kamuoyu önünde de aynı samimiyetle gözetilmelidir.” dedi.