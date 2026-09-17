İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, hükümetin vatandaşların konut sorununa kalıcı çözüm üretmek amacıyla sosyal konut çalışmalarını ülkenin dört bir yanına yaydığını belirterek, Girne’den Gazimağusa’ya, Lefkoşa’dan Güzelyurt, Lefke ve İskele bölgelerine kadar geniş kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Alayköy’de 584, Dikmen’de ilk etapta 226, Gazimağusa Maraş’ta ise 664 sosyal konut yapılmasının planlandığını belirten Oğuz, Maraş’taki proje için izinlendirme çalışmalarında sona gelindiğini kaydetti.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Oğuz, Kıbrıs Postası TV’de Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu “Sabah Postası” programına konuk olarak, hükümetin ülke genelinde yürüttüğü sosyal konut projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

-“Konut sorununu üç ayaklı bir modelle ele aldık”

Ülkede yaşanan konut sorununa yönelik hükümet olarak üç farklı model üzerinden çözüm ürettiklerini dile getiren Oğuz, bunların; İlk Evim Kredisi, kırsal kesim arsaları ve sosyal konut projeleri olduğunu söyledi.

İlk Evim Kredisi kapsamında bin 250 kişinin ev sahibi olduğunu belirten Oğuz, uygun bölgelerde kırsal kesim arsalarının dağıtılmaya devam ettiğini, daha önce verilen arsaların altyapılarının da büyük ölçüde tamamlandığını ifade etti.

Oğuz, sosyal konut projelerinin ise bu politikanın üçüncü ve en önemli ayaklarından biri olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

“Ulusal Birlik Partisi hükümeti olarak yıllar sonra sosyal konut hamlesini yeniden başlattık. Tarihte ilk kez İlk Evim Kredisi’ni hayata geçirdik ve bin 250 insanımızın ev sahibi olmasını sağladık. Kırsal kesim arsa dağıtımlarımızı sürdürdük, geçmişte dağıtılan arsaların altyapılarını önemli ölçüde tamamladık. Şimdi de sosyal konut projelerini ülkemizin dört bir yanına yayıyoruz.”

Oğuz, gençlerin ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirterek, hükümetin bu konuda söz değil proje ve hizmet ürettiğini söyledi.

-“Hükümet olarak ülkenin dört bir yanında çalışıyoruz”

Sosyal konut çalışmalarının tek bir bölgeyle sınırlı olmadığını vurgulayan Oğuz, hükümetin farklı ilçelerde eş zamanlı olarak projeleri ilerlettiğini kaydetti.

Oğuz, şu anda Girne bölgesinde Dikmen, Esentepe ve Çamlıbel’de; Gazimağusa’da Maraş’ta; Güzelyurt’ta Bostancı’da; Lefkoşa’da Alayköy ve Haspolat’ta; İskele bölgesinde ise Dipkarpaz’da müracaatların başladığını açıkladı.

İskele’de de sosyal konut müracaat sürecinin başlatılması yönünde çalışmaların sürdüğünü söyleyen Oğuz, hükümet olarak sosyal konut projelerini ihtiyaç bulunan tüm bölgelere ulaştırmakta kararlı olduklarını belirtti.

-“Alayköy’e 584 sosyal konut”

Alayköy Sosyal Konut Projesi’nin hükümetin önemli projelerinden biri olduğunu belirten Oğuz, bölgede toplam 584 sosyal konut yapılmasının planlandığını söyledi. Projeye yönelik başvuruların başladığını dile getiren Oğuz, hak sahiplerinin belirlenmesinde kura yönteminin uygulanacağını ve sürecin şeffaf şekilde yürütüleceğini kaydetti.

-“Dikmen’de ilk etapta 226 konut…Müracaatlar başladı”

Girne bölgesindeki çalışmalara da değinen Oğuz, Dikmen’de ilk etapta 226 sosyal konut yapılacağını açıkladı. Dikmen’in yanı sıra Esentepe ve Çamlıbel’de de hükümetin sosyal konut çalışmalarını sürdürdüğünü ve bu bölgelerde müracaatların başladığını belirten Oğuz, yapılacak konutların vatandaşın ulaşabileceği koşullarda sunulmasının hedeflendiğini söyledi.

-“Maraş’ta 664 konut…İzinlendirmede sona gelindi”

Gazimağusa Maraş’ta devlete ait arazi üzerinde büyük ölçekli bir sosyal konut projesi planlandığını açıklayan Oğuz, projenin etaplar halinde hayata geçirileceğini anlattı.

Maraş’ta toplam 664 sosyal konut yapılmasının hedeflendiğini belirten Oğuz, projenin izinlendirme çalışmalarında sona gelindiğini açıkladı. Oğuz, gerekli idari ve teknik süreçlerin tamamlanmasının ardından projenin uygulama aşamasına taşınacağını belirtti.

-“Güzelyurt’ta ikinci etap, Lefke ve diğer bölgeler için çalışmalar sürüyor”

Oğuz, hükümetin sosyal konut çalışmalarının Güzelyurt, Lefke, Akdoğan, Haspolat ve Dipkarpaz gibi farklı bölgelerde de sürdüğünü söyleyerek, Güzelyurt’ta sosyal konut projesinin ikinci etap çalışmalarının gündemde olduğunu ifade etti.

Lefke bölgesinden gelen talepler doğrultusunda Çamlıköy’de arazinin hazır olduğunu ve proje çalışmalarının sürdürüldüğünü belirten Oğuz, Akdoğan’da ise kırsal kesim arsalarının ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalması nedeniyle sosyal konut modelinin değerlendirildiğini kaydetti.

Haspolat’ta da projenin hazır olduğunu söyleyen Oğuz, Dipkarpaz’da müracaatların başladığını, İskele’de de sosyal konut sürecinin hayata geçirilmesine yönelik hükümetin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Oğuz, “Biz hükümet olarak sadece bir veya iki bölgeye değil, ihtiyaç bulunan bütün bölgelerimize ulaşmayı hedefliyoruz. Sosyal konutu ülkenin tamamına yayacak bir anlayışla hareket ediyoruz” dedi.

-“Hedefimiz tüm ülke”

Sosyal konut politikasının vatandaşların en temel ihtiyaçlarından birine çözüm üretme amacı taşıdığını belirten Oğuz, projelerin belirli bölgelerle sınırlı kalmayacağının altını çizdi.

Oğuz, şöyle devam etti:

“Sosyal konutu belirli bölgelerle sınırlamayacağız. İhtiyaç bulunan her bölgeye ulaşacağız. Hükümet olarak bu çalışmaları bir bütün halinde yürütüyoruz. Hedefimiz vatandaşımızın konut sorununa çözüm üretmek, gençlerimizin ve ailelerimizin kendi evlerine kavuşmasını sağlamaktır. Hedefimiz tüm ülkedir.”

-“Devlet ayrım yapmaz, hizmet üretir”

Sosyal konut projelerinin siyasi ayrım gözetilmeden yürütüldüğünü belirten Oğuz, devletin bütün vatandaşlara eşit yaklaşması gerektiğini söyledi.

Projelerin seçim öncesi bir çalışma olarak değerlendirilmesine karşı çıkan Oğuz, sosyal konut hamlesinin uzun süredir sürdürülen hükümet politikalarının bir parçası olduğunu vurguladı.

Oğuz, “Devlet bütün vatandaşlarına eşit yaklaşır. Biz parti ayrımı yapamayız. İhtiyaca bakarız, çözüm üretiriz. Sosyal konut projeleri seçim için değil, vatandaşımızın gerçek bir sorununu çözmek için yapılmaktadır.” diye konuştu.

Hükümetin ülke genelindeki sosyal konut projelerini aşama aşama hayata geçirmeye devam edeceğini belirten Oğuz, “Bizim siyasetimiz hizmet ve eser siyasetidir. Hükümet olarak yıllardır konuşulan projeleri birer birer hayata geçiriyoruz” dedi.

-“14 naaşa ulaşılmasını bekliyoruz”

Programda gemi kazasına ilişkin son durumu da değerlendiren Oğuz, yaşananların ülke açısından büyük bir acı olduğunu söyledi.

Arama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Oğuz, Başbakan Ünal Üstel, hükümet ve Kriz Masasının sürecin başından itibaren koordinasyon içerisinde hareket ettiğini söyledi.

Bölgeye modern ve özel donanımlı gemilerin ulaştığını kaydeden Oğuz, en büyük beklentilerinin denizdeki 14 kişinin naaşına ulaşılması olduğunu söyledi.

“Hepimiz aynı acıyı yüreğimizde taşıyor ve kayıplarımıza ulaşılmasını bekliyoruz” diyen Oğuz, ailelerin yaşadığı belirsizliğin mümkün olan en kısa sürede sona ermesini temenni etti.

-“Çocuklarımızın güvenliği ortak sorumluluğumuz”

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okulların durumunu da değerlendiren Oğuz, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri ve Şampiyon Melekler’i andı.

Deprem felaketinin ardından KKTC’de okul binalarının güvenliği konusunda kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü dile getiren Oğuz, okulların elden geçirilmesi ve denetlenmesinin çocukların güvenliği açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Eğitim konusunda siyasi tartışmaların ötesinde ortak hareket edilmesi gerektiğini belirten Oğuz, “Çocuklarımızın güvenli okullarda eğitim görmesi hepimizin ortak sorumluluğudur” dedi.

Oğuz, hükümetin eğitim altyapısının güçlendirilmesi, okulların güvenliği ve sosyal konut başta olmak üzere vatandaşların doğrudan yaşamına dokunan projeler üzerinde çalışmaya devam edeceğini kaydetti.