Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi, gazeteci-yazar Makarios Drusiotis ve Kiriakis Kiriaku’yu, kamuoyunda “Sandy” olarak bilinen meselede doğrudan Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk etti.

Alithia ve diğer gazetelere göre, Drisiotis ve Kiriaku’nun, Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevki dün, Rum Kaza Mahkemesi huzuruna ilk çıkışlarında gerçekleşti. Drusiotis ve Kiriaku’nun, aleyhlerine getirilen 101 suçtan Kaza Mahkemesi’nde yargılanabilecek olmalarına karşın Başsavcılığın tutumu dikkate alınarak, doğrudan Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevkine karar verildi. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava günü 15 Aralık olarak belirlendi, Drusiotis ve Kiriaku, 10’ar bin euro teminat belgesi imzalatılarak dava gününe kadar serbest bırakıldı.

Drusiotis ve Kiriaku’ya isnat edilen suçlar arasında "belge sahteleme, sahte belgeyi dolaşıma sokma, yalan haber yayınlama ve taciz" de bulunuyor. Dava, Makarios Drusiotis’in Mart 2026’da sosyal medyada yayımladığı ve polis kovuşturmasına konu olan suçlama ve iddialarla ilgili. Drusiotis söz konusu paylaşımında bir yargıç, Hukuk Dairesi, “casus van” ve “Focus” davalarına atıf yaparak yolsuzluk ve diğer ciddi suçlarla ilgili bir dizi iddiada bulunmuştu. Polis, yürüttüğü kovuşturmada, Drusiotis’in ilgili paylaşımını dayandırdığı paylaşımların “üretilmiş” (özgün olmayan) olduğu sonucuna varmıştı.

Drusiotis, Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nden çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, davanın Yolsuzluklarla Mücadele Birimi tarafından "Mafya Devlet" isimli kitabıyla ilgili şikayetlerle bağlantılı olduğunu söyledi. Yolsuzlukla Mücadele Birimi tarafından incelenen "Mafya Devlet" kitabıyla "iç içe geçmiş bir intikam süreci söz konusu olduğu” görüşünü ortaya koyan Drusiotis, “davada şahit olarak korunması gerekirken, kötüye kullanılan bir süreçle mahkemeye çekildiğini” söyledi.

Davanın, Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilmesine de itiraz eden Drusiotis, hakkındaki suçlamalar doğrulansa bile davanın kaza mahkemesinde görülmesi gerektiğini kaydetti. Drusiotis “Bu konuyu gündeme getirdik, yargıç da kaza mahkemesinde görülebileceğini söyledi ancak yasa tahtında, Başsavcı talep ettiği için, Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi. Bu, bir intikam süreci olduğunun göstergesidir.” ifadelerini kullandı.