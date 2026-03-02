Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetlerine erişimi daha hızlı ve kolay hale getirmek amacıyla Hastane Randevu Sistemi’ni (HRS) devreye aldı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni sisteme geçiş süreci nedeniyle mevcut randevuların bir hafta süreyle ertelendiği, bu nedenle 1101 randevu hattında geçici bir yoğunluk yaşandığı kaydedildi.

Söz konusu yoğunluğun kısa süre içerisinde azalması ve sistemin olağan işleyişine dönmesi beklendiği belirtilen açıklamada, online randevu sisteminin ise, 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verdiği ifade edildi.

Geçiş sürecinin planlı ve sorunsuz şekilde tamamlanabilmesi adına 1101 hattının, mevcut randevu sistemi üzerinden bir süre daha hizmet sunmaya devam edeceği belirtilen açıklamada, bugün itibarıyla yeni sistemle birlikte, vatandaşların randevularını telefon aracılığıyla alabileceği, online randevu sisteminin ise 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermeyi sürdüreceği vurgulandı.

Açıklamada, online randevu sistemine, e-Devlet üzerinden güvenli kimlik doğrulama yöntemiyle erişim sağlanacağı, sistemi kullanabilmek için e-Devlet şifresinin gerektiği, henüz şifresi bulunmayan vatandaşların şifrelerini ilgili kaymakamlıklardan temin edebileceği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, “Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına tüm teknik ve idari ekiplerimiz yoğun, titiz ve özverili bir çalışma yürütmektedir. Geçiş döneminde oluşabilecek kısa süreli aksaklıklara karşı vatandaşlarımızın göstereceği anlayış, sürecin sağlıklı ve hızlı bir şekilde tamamlanması açısından büyük önem taşımaktadır” dedi.