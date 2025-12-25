Politis gazetesi “Dört Eksene Dayalı Güçlenme- Dört Eksende Silahlanma” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Rum Milli Muhafız Ordusu'na (RMMO) devlet bütçesinin yanı sıra SAFE tüzüğü, Güney Kıbrıs’ın da yer aldığı ABD’nin üç programı ve birçok devletle yaptığı savunma anlaşmalarından fon sağlayabileceğine işaret etti.

Savunma ihtiyaçlarını karşılaması için Rum Savunma Bakanlığı ile RMMO’ya artık daha çok seçenek sunulduğunu yazan gazete, planlamanın artık daha esnek, imkanların da daha fazla olduğunu kaydetti. Haberde, modernleşme süreci ile yeni araçlar tedarik edilmesinde ise artık başka bir aşamaya geçildiğine işaret edildi.

Savunma amaçlı silahlanmanın dört ana eksende ele alındığını ve hiçbir eksenin bir diğerine bağlı olmaması veya birbirini etkilememesinin oldukça önemli olduğunu yazan gazete, bunların esasında birbirinden bağımsız dört savunma takviye ekseninden oluştuğunu belirtti.

Haberde, silahlanmayla alakalı yıllık devlet bütçesi, Güney Kıbrıs’ın da yer aldığı ABD’den askeri malzeme tedariki programları, SAFE isimli Avrupa tüzüğü ve bir dizi ülkeyle yapılan savunma anlaşmalarıyla birlikte, askeri araçlar ve personel eğitimi alanında orta ve uzun vadeli takviye imkânı sağlanmakta olduğu kaydedildi.

Gazete, birkaç yıl öncesine kadar RMMO’ya askeri malzeme tedarik edilmesinin ana dayanağının yalnızca yıllık devlet bütçesinden ayrılan fonlar olduğu göz önüne alındığında, silahlanmanın dayanacağı tüm eksenlerin öneminin artık daha büyük olduğunu yazdı.

Haberde, “Politis” radyosuna kısa süre önce açıklama yapan Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ın sözlerine de yer verildi. Habere göre, Palmas, Güney Kıbrıs’ın önümüzdeki beş yıl içinde 1,2 milyar Euro’ya kadar düşük faizli kredi alabileceği SAFE tüzüğüne katılımı sayesinde, silahlanmayla ilgili yıllık bütçede herhangi bir azalma olmayacağını söyledi.

Öte yandan, Rum Savunma Bakanlığı'nın 2026 bütçesinin silahlanma kaleminin 176 milyon 800 bin Euro olduğunu kaydeden gazete, 179 milyon 550 bin Euro’luk 2025 yılı bütçesiyle kıyaslandığında giderlerde minimum düzeyde bir azalma olduğunu belirtti.

Gazete, bakanlığın bütçesinden son yıllarda “airbus H145M” saldırı helikopterleri, “Barak MX” isimli ileri teknoloji hava savunma sistemi, Yeşil Hattın gözetlenmesiyle ilgili sistem ve “MLRS TAMNAVA” çoklu roketatar gibi önemli silah sistemleri temin edildiğini de kaydetti. Haberde, RMMO’nun acil hedefinin Rus T-80 tanklarının kademeli olarak değiştirileceği yeni tanklar tedarik edilmesi olduğu da belirtildi.

- Rum Yönetimi’nin SAFE tüzüğü aracılığıyla RMMO’nun daha da güçlendirilmesini istediğini yazan gazete, Güney Kıbrıs’ın SAFE programı kapsamında hazırlanan silah sistemleri listesinin Kasım ayı sonunda sunulduğunu ve yeni yılda gelişmeler yaşanmasının beklendiğini kaydetti.

- Diğer devletlerle savunma anlaşmaları ve iş birliklerinin silahlı kuvvetler açısından faydalarının oldukça önemli olduğuna da işaret eden gazete, Rum Savunma Bakanlığı ile RMMO’nun Mısır, Ermenistan, Avusturya, Fransa, Almanya, BAE, ABD, Birleşik Krallık, İsrail, İtalya, Ürdün, Lübnan, Hollanda ve Sırbistan’la ikili savunma anlaşmaları olduğunu belirtti.

Haberde, bunlara ek olarak, Mısır-Güney Kıbrıs-Yunanistan, Ermenistan-Güney Kıbrıs-Yunanistan, Ürdün-Güney Kıbrıs-Yunanistan ve İsrail-Güney Kıbrıs-Yunanistan arasında üçlü savunma anlaşmaları bulunduğu da anımsatıldı.

Güney Kıbrıs’a yönelik askeri silah satışı ambargosunun kaldırılmasının ardından ABD’nin Güney Kıbrıs’a ve üç savunma programına kapıyı açtığını da kaydeden gazete, Rum Yönetimi’nin geçen ocak ayından bu yana katıldığı üç programın “Foreign Military Sales (FMS)”, “Excess Defense Articles (EDA)” ve “Title 10 Security Assistance grant programs” olduğunu anımsattı.

Haberde, Rum hükümeti açısından bu programlara katılımın uygulanan dış politikanın ve ABD’yle ilişkilerin hızlı bir şekilde gelişmesinin sonucu olduğunun düşünüldüğü ifade edildi.