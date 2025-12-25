İskele Kaza Mahkemesi’nde yargılanan ve para cezası verilerek serbest bırakılan Rum çiftin evlerine döndüğü bildirildi.

Alithia gazetesi, “Keravnos Strovolos Spor Kulübü”nün Rum çiftin evlerine dönmesiyle ilgili açıklama yaparak, “korku filminin” bitmesiyle herkesin sevindiğini, rahatladığını ve adaletin yerini bulduğunu ifade ederek, “asılsız ve uydurma suçlamalarla yasadışı olarak tutuklu kalanların” evlerine döndüklerini kaydettiğini yazdı.

Habere göre açıklamada, bu sürecin sona ermesine katkıda bulunan herkese, özellikle de bu süreçte özel bir duyarlılık ve seferberlik göstererek destek vermeye gelen Kıbrıslı Türklere teşekkür edildi.