Stat: Gönyeli Stadı

Hakemler: Hakan Ünal, Mehmet V. Çelik, Yalçın Kabacıklı

Gönyeli: Cenk Yılmaz (Dk.46 Ege Keleşzade), Ulaş(Dk.46 Mustafa Hacı), Jamiu Arowolo, Bayram, Arseven, Kane Daman, Mikail, Richard A. Zumah (Dk.82 Ahmet Aksoy), Hasan, Necati Genç, İbrahim (Dk.46 Ege Uçar)

Karşıyaka: Osman Erdoğan, Toykan, Isaac Owusu, Göksel, Muhammed Jatta, Mehmet Kum, (Dk.65 Gökhan), Selçuk, Mahfouz Kande, Hasan Kanlı, Mehmet Gürpınar, Papa Demba Ndior.

GOLLER: Dk.41 Richard Zumah, Dk.47 (P) ve 65 Necati Genç, Dk.54 Ege Uçar (Gönyeli) – Dk.31 ve 85 Papa Demba Ndior, Dk.45 Hasan Kanlı, Dk.76 Muhammed Jatta (Karşıyaka)

AKSA Süper Lig’in 6’ncı haftasında Gönyeli ile Karşıyaka, Gönyeli Stadı’nda karşılaştı.

Toplam 8 golün atıldığı, her iki takımın da öne geçtiği mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 4-4 eşitlikle sonuçlandı.

Karşıyaka 31’inci dakikada Papa Ndior ile öne geçti, 41’inci dakikada Gönyeli bu gole Richard Zumah ile yanıt verdi. 45’te eski bir Gönyeli oyuncusu Hasan Kanlı’nın golü ile Karşıyaka soyunma odasına 2-1 önde girdi. Gönyeli 47’de kazandığı penaltıyla Necati Genç ile skoru eşitledi, Ege Uçar’ın 54’te kaydettiği golle skoru 3-2, 65’te Necati Genç ile 4-2 yaptı. Karşıyaka 76’ncı dakikada Jatta ve 85’te ilk golün sahibi Papa Demba Ndior ile bulduğu gollerle maçın 4-2 tamamlanmasını sağladı.

4-4’lük beraberliği ardından Gönyeli 7, Karşıyaka 3 puana yükseldi. Ligde gelecek hafta Gönyeli, Alsancak Yeşilova’ya konuk olacak. Karşıyaka ise Yeniboğaziçi’ni konuk edecek.