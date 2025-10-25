Stat: Atatürk Stadı

Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Rüya Sakallı, Emirhan Yılmaz

Çetinkaya: Mehmet Şakar, Batuhan Calban (Dk.86 Orhan), Ali Nazlıoğlu, Gabriel Bawa, Cemal Ş. Kurt, Yasin (Dk.77 Abdülaziz), Pacome Loua, (Dk.90+4 Arda), Yusuf Kondoz, Kadir Erol, Durmuş, Ussumane Djabi

Mağusa T. Gücü: Ufuk, Mehmet Gürlü (Dk.74 Ali Recaioğlu), Gökcan, Zihni, Mehmet Erol (Dk.74 Doğukan), Orkhan, Nevzat, Atay (Dk.74 Furkan), Hüseyin Deynekli, Wesley N. Mcdonald (Dk.56 Andy Okpe), , Moussa Traore

GOL: Dk.90+5 Ussumane Djabi (Çetinkaya)

AKSA Süper Lig’in 6’ncı haftasında Çetinkaya ile Mağusa Türk Gücü karşı karşıya geldi.

Atatürk Stadı’ndaki her iki takım da yakaladıkları net şansları değerlendiremediği mücadelede son gülen Çetinkaya oldu. Ussumane Djabi 90+5’te kaydettiği ve son düdüğün çalındığı golle sarı kırmızılılara önemli bir galibiyet getirdi.

Bu sonuçla Çetinkaya puanını 10 yaparken, Mağusa Türk Gücü 7 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Çetinkaya, Esentepe’yi konuk edecek. Mağusa Türk Gücü ise Küçük Kaymaklı’yı ağırlayacak.