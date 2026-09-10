Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) yetkililerinin, dönemsel tarımsal faaliyetlerin başlaması çerçevesinde Denya’daki çiftçilerle bir araya geldiği bildirildi.

Alithia gazetesi, UNFICYP yetkililerinin dün, ara bölgedeki çiftçilerin korunması ve güvenliğine ilişkin konuları Denya Muhtarı Haralambos Aleksandros ve bölge çiftçileriyle ele aldığını yazdı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve UNFICYP Misyon Şefi Khassim Diagne’nin, “X” platformundan yaptığı açıklamaya dayanarak, UNFICYP yetkililerinin Denya’daki çiftçilerle bir araya geldiğini yazan gazete görüşmede ayrıca, çiftçilerin ara bölgedeki tarım faaliyetlerini yerine getirmesi, tarım alanlarına erişimi, tarım faaliyetlerinin desteklenmesi gibi konuların da ele alındığını belirtti.

Gazete, BM’ye göre görüşmenin çiftçilerin endişeleri konusunda açık ve yapıcı bir görüş alışverişi fırsatı sunduğunu belirtti.