Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) yeni Kıbrıs Büyükelçisi John Breslow’un, bugün, güven mektubunu Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e sunduğu belirtildi.

“Alpha news” haber sitesine göre ABD Kıbrıs Büyükelçisi John Breslow’un güven mektubunu bugün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e sunduğunu belirtti.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs ile ABD arasındaki ilişkilerin potansiyelini sınırsız olarak nitelendirdi.

Hristolulidis, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüşmek için Başkanlık binasından ayrılmadan önce yaptığı açıklamada ABD Büyükelçisi Breslow’un güven mektubunu sunmasını yorumladı.

Hristodulidis, iki ülke arasındaki ilişkiler hakkında konuştuğumuz zaman “sky is the limit” ifadesini kullandı.

ABD Büyükelçisinin bugün sadece güven mektubu sunduğunu söyleyen Hristodulidis, kendisiyle gelecek hafta bir görüşme gerçekleştireceğini de ifade etti.