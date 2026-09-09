Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’la bugün gerçekleştirdikleri görüşme ardından yaptığı açıklamada, görüşmenin “Kısa ama öz” olduğunu açıkladı.

“Philenews” haber sitesi, Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’la gerçekleştirdiği görüşme ardından Rum Başkanlık Sarayı'na dönüşünde açıklama yaptığını yazdı.

Habere göre, Hristodulidis, Erhürman’la görüşmelerinin kısa ama öz olduğunu, görüşmede esasın, metodolojinin ve güven yaratıcı önlemlerin ele alındığını açıkladı.

Bazı konularda ilerleme olduğunu, bazılarında ise uzlaşmazlıkların sürdüğünü vurgulayan Hristodulidis, Erhürman’la gelecek hafta yapacakları görüşmenin Çarşamba veya Cuma günü olacağını, öncesinde müzakerecilerin görüşmesinin gerçekleşeceğini ifade etti.

Müzakerelere, Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmeye hazır olduklarını belirten Hristodulidis, “Hepimiz müzakere masasında değerlendirileceğiz” ifadesini kullandı.

- New York’ta üçlü görüşme ihtimali

Hristodulidis, New York’ta ya liderler düzeyinde ya da müzakereciler düzeyinde, BM Genel Sekreteri'nin veya kişisel temsilcinin katılımıyla bir üçlü görüşme gerçekleştirilmesi ihtimalinin de bulunduğunu, kesin karar olduğunda bunun duyurulacağını da ifade etti.

Hristodulidis bir soru üzerine ise, uzlaşı noktalarının kayıt altına alınması işleminin son aşamasında olduğu da savundu.