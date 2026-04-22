23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Müdürü Selim Özmenek başkanlığında, aynı okuldan oluşan öğrenci heyeti Polis Genel Müdür Vekili Gökay Karagil’i makamında ziyaret etti.

Karagil, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tüm dünya çocuklarına armağan ettiğini, geleceğin idarecilerinin çocuklar olacağını ve Devletteki bu gibi makamları onların dolduracağını belirterek, iyi bir idareci olmak için çocukların ülkelerini sevmelerini, kültürümüzü bilmelerini ve coğrafyamızı iyi tanımalarının yöneticilik açısından kendilerine fayda sağlayacağının altını çizdi. Polisin görevleri hakkında da kısa bilgiler veren Karagil, ziyaret anısı olarak öğrencilere hediye takdim etti.

Karagil’in makamını temsilen devralan okul öğrencisi Tibet Demirel ise; araç sürücülerinin anayolların yanı sıra özellikle mahalle aralarında süratli araç kullandıklarını, bunun hem çocukların güvenliği hem de gürültü açısından sıkıntılı olduğuna işaret ederek vekaleten oturduğu Polis Genel Müdürlüğü makamından “sürat” denetimlerinin polis tarafından artırılması yönünde talimat verdi.

Kabulde yer alan diğer öğrenciler de toplu taşımanın ülkemizde gelişmesini, alternatif ulaşım olarak demiryolu (tren) ulaşımının hayata geçirilmesi ile çevre kirliliği konularında görüş ve hassasiyetlerini dile getirdiler.

Ziyaret kapsamında polis ve itfaiye araç ve ekipmanlarını yakından tanıma fırsatı bulan öğrencilerin merak ettikleri sorular görevli polisler tarafından cevaplandırıldı.