Ülkemizde etkisini sürdüren soğuk ve yağışlı hava Karpaz bölgesinde bu sabaha yakın dolu yağışı ile bölgeyi beyaza bürüdü.

Dolu yağışı nedeniyle yollarda oluşan buzlanma nedeniyle polis sürücüleri dikkatli sürüş yapmaları konusunda uyardı. Polisin uyarısı şöyle

Kuzey Sahil Yolu’nun Mersinlik - Kaplıca arası ile İskele - Karpaz Anayolunun Yeşilköy - Erenköy güzergahları arasında meydana gelen dolu yağışı nedeniyle buzlanma meydana gelmiştir. Bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur