Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Teska & Cahit Necipoğlu Federasyon Kupası’nda finalistler dün gece oynanan maçlarla belli oldu. Kupada ilk finalist Caesar Larnaka Gençler Birliği oldu. Güzelyurt Spor Salonu’nda oynanan yarı final ilk maçında Caesar Larnaka Gençler Birliği, Base Basketbol’u 68-59 yenerek finale yükseldi. Baştan sona çekişmeli geçen maçın ilk yarısında Caesar Larnaka Gençler Birliği 36-28 önde bitirdi. İkinci yarıda kontrolü elinde tutan kırmızı siyahlılar rakibini 68-59 yenerek adını finale yazdırdı.

Yarı finalin diğer maçında Gönyeli KoopBank, Cortado Adaspor’u 68-50 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Yarı final maçında üç periyot çekişmeli geçerken Gönyeli KoopBank son bölümde etkili oldu. İlk yarıda başa baş mücadele yaşanırken devreyi Gönyeli KoopBank 32-27 önde bitirdi. İkinci yarınım üçüncü periyodu da çekişmeye sahne oldu ve kırmızı beyazlılar 52-45 üstün bitirdi. Son bölümde üstünlüğü alan Gönyeli farkı açtı ve maçı 68-50 kazanarak finalde Gençler Birliği’nin rakibi oldu.

Erkekler Finali 17 Şubat pazartesi akşamı oynanacak.