BTM 1. Lig ekiplerinden Pınarbaşı Spor Kulübü, yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevine Mehmet Aşık’ı getirdi.

Yeni sezonda takımın başında görev yapacak olan deneyimli çalıştırıcı, Pınarbaşı’nın sezon hazırlıklarını yöneterek hedeflenen başarı için çalışmalara başlayacak.

Son olarak Demirhan Spor Kulübü’nde görev yapan Mehmet Aşık’ın, bilgi ve tecrübesiyle Pınarbaşı’nın ligde iddialı bir konuma gelmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Yeni sezon öncesi teknik yapılanmasını tamamlayan Pınarbaşı Spor Kulübü, BTM 1. Lig’de üst sıraları hedeflerken, transfer ve hazırlık çalışmalarını da sürdürüyor.